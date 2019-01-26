Алла Пугачева получила 40 млн рублей от госкорпорации “Роствертол” на организацию концерта





Накануне на просторах Сети появился документ, где госкорпорация “Ростех” обращается к компании “Вертолеты России” с просьбой предоставить спонсорскую поддержку Алле Пугачевой. В частности, средства в размере 40 млн рублей направлены на организацию концерта в Кремле, посвященного 70-летию Примадонны. Представитель певицы Елена Чупракова подтвердила в беседе со СМИ подлинность документа, отметив, что спонсорство является единоразовым, касаясь одного конкретного концерта. Также она выразила благодарность за такую финансовую помощь, которая действительно пригодилась.Чупракова добавила, что сумма в 40 млн является лишь малой частью средств, затраченных на организацию выступления, но при этом не стала раскрывать сведения, сколько заплатили супруге Максима Галкина. Юбилейный концерт Пугачевой состоится в стенах Кремлевского дворца уже 17 апреля.