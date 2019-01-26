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Алла Пугачева получила 40 млн рублей от госкорпорации “Роствертол” на организацию концерта

Отечественная госкорпорация “Роствертол” выступила спонсором концерта Аллы Пугачевой. Финансовая помощь в пользу отечественной Примадонны составила порядка 40 млн рублей.
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от госкорпорации “Роствертол” на организацию концерта

Накануне на просторах Сети появился документ, где госкорпорация “Ростех” обращается к компании “Вертолеты России” с просьбой предоставить спонсорскую поддержку Алле Пугачевой. В частности, средства в размере 40 млн рублей направлены на организацию концерта в Кремле, посвященного 70-летию Примадонны. Представитель певицы Елена Чупракова подтвердила в беседе со СМИ подлинность документа, отметив, что спонсорство является единоразовым, касаясь одного конкретного концерта. Также она выразила благодарность за такую финансовую помощь, которая действительно пригодилась.
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от госкорпорации “Роствертол” на организацию концерта

Чупракова добавила, что сумма в 40 млн является лишь малой частью средств, затраченных на организацию выступления, но при этом не стала раскрывать сведения, сколько заплатили супруге Максима Галкина. Юбилейный концерт Пугачевой состоится в стенах Кремлевского дворца уже 17 апреля.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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