АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину назначили Председателем комитета Москвы по организации мероприятий Года Театра

Как сообщает Москва24, Год Театра в столице нынче пройдет на достойном уровне – театралов ждет масса мероприятий. Как подчеркнула заммэра Наталья Сергунина, жители каждого района Москвы получают возможность прикоснуться к театральному искусству.
Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину назначили Председателем комитета Москвы по организации мероприятий Года Театра

Распоряжение о том, что председателем оргкомитета по проведению Года театра в Москве стала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, подписал Сергей Собянин. Отметим, что в оргкомитет вошли все художественные руководители и директора театральных учреждений столицы, в качестве сопредседателя назначен Александр Калягин, глава Союза театральных деятелей России. Подчеркивается, что мероприятия, посвященные Году Театра, в столице уже стартовали в рамках Фестиваля «Путешествие в Рождество». Впереди – целый год театральных открытий, новых постановок и смелых экспериментов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Екатерина Андреева делает
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от
Селин Дион расплакалась на показе
При взрыве газового котла в кафе
Марат Башаров опроверг слухи о наличии
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат
После смерти Владимира Высоцкого
Паулина Андреева спровоцировала слухи о
Блогер на тест-драйве сравнил Toyota
Алла Пугачева хочет доверить свои тайны
Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину
В свой день рождения актер Александр
Ксения Алферова поздравила родную
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
На рендерном изображении показали LG G8
Новый фильм Кристофера Нолана появится
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный
Тата Блюменкранц переезжает вместе с
Презентация Android 10 Q состоится 7-9
Мария Кохно стала ведущей нового
Медики назвали простые способы
Медики назвали главные симптомы кори и
Анастасия Волочкова рассказала, как
Медики рассказали, на какие проблемы со
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Просмотреть все новости