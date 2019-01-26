Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину назначили Председателем комитета Москвы по организации мероприятий Года Театра
Как сообщает Москва24, Год Театра в столице нынче пройдет на достойном уровне – театралов ждет масса мероприятий. Как подчеркнула заммэра Наталья Сергунина, жители каждого района Москвы получают возможность прикоснуться к театральному искусству.
Распоряжение о том, что председателем оргкомитета по проведению Года театра в Москве стала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, подписал Сергей Собянин. Отметим, что в оргкомитет вошли все художественные руководители и директора театральных учреждений столицы, в качестве сопредседателя назначен Александр Калягин, глава Союза театральных деятелей России. Подчеркивается, что мероприятия, посвященные Году Театра, в столице уже стартовали в рамках Фестиваля «Путешествие в Рождество». Впереди – целый год театральных открытий, новых постановок и смелых экспериментов.
Распоряжение о том, что председателем оргкомитета по проведению Года театра в Москве стала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, подписал Сергей Собянин. Отметим, что в оргкомитет вошли все художественные руководители и директора театральных учреждений столицы, в качестве сопредседателя назначен Александр Калягин, глава Союза театральных деятелей России. Подчеркивается, что мероприятия, посвященные Году Театра, в столице уже стартовали в рамках Фестиваля «Путешествие в Рождество». Впереди – целый год театральных открытий, новых постановок и смелых экспериментов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:57