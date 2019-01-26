Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат стабильную версию прошивки OxygenOS 9.0.1
Как известно, в декабре 2018 года разработчики из OnePlus начали открывать доступ к открытому бета-тестированию новой прошивки OxygenOS. Ей смогли воспользоваться пользователи таких девайсов, как OnePlus 5 и 5T на базе ОС Android 9.0 Pie.
Накануне стало известно, что для вышеперечисленных моделей теперь доступна более производительная версия прошивки, получившая название HydrogenOS 9.0.1, а её вес не превышает 2 ГБ. При данном обновлении были внесены значительные изменения в интерфейс пользователя, оптимизирована и навигационная система на базе жестов, появившаяся в этих устройствах после выхода ОС Android 9.0 Pie.
Помимо этого, при установке обновления включаются свежие заплатки Android, улучшается функционирование системы в общем, а также вносятся изменения в функцию «не беспокоить».
Накануне стало известно, что для вышеперечисленных моделей теперь доступна более производительная версия прошивки, получившая название HydrogenOS 9.0.1, а её вес не превышает 2 ГБ. При данном обновлении были внесены значительные изменения в интерфейс пользователя, оптимизирована и навигационная система на базе жестов, появившаяся в этих устройствах после выхода ОС Android 9.0 Pie.
Помимо этого, при установке обновления включаются свежие заплатки Android, улучшается функционирование системы в общем, а также вносятся изменения в функцию «не беспокоить».
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:39