Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат стабильную версию прошивки OxygenOS 9.0.1





Накануне стало известно, что для вышеперечисленных моделей теперь доступна более производительная версия прошивки, получившая название HydrogenOS 9.0.1, а её вес не превышает 2 ГБ. При данном обновлении были внесены значительные изменения в интерфейс пользователя, оптимизирована и навигационная система на базе жестов, появившаяся в этих устройствах после выхода ОС Android 9.0 Pie.Помимо этого, при установке обновления включаются свежие заплатки Android, улучшается функционирование системы в общем, а также вносятся изменения в функцию «не беспокоить».