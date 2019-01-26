Марат Башаров опроверг слухи о наличии сценария и взяток в “Битве экстрасенсов”





Марат Башаров выступил с жесткой критикой в адрес ленты “Идущие к черту”, автором которой является Борис Соболев. Фильм направлен на то, чтобы раскрыть всю правду о “Битве экстрасенсов”. Высказаться на этот счет решил и ведущий проекта, чье интервью присутствует в киноленте. Там актер якобы заявляет, что ему предлагали 1 млн долларов за подсказки. По словам Башарова, его речь — ловкий монтаж, и в действительности он говорил иное, а утверждения вырезаны из контекста. Общался с артистом не Соболев, а другой журналист.На самом деле Башаров шутил и пытался показать абсурдность предположений о взятках. Он рассказал, что на “Битве экстрасенсов” никто не платит денег за участие, никто там не занимается подставой, и не предлагает продать подсказки. По мнению актера, автор фильма собрал интервью обиженных экс-участников и членов рабочей группы, захотевших “черного пиара”.