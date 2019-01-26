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После смерти Владимира Высоцкого Марина Влади расплачивалась с долгами мужа

Марина Влади, последняя супруга музыканта Владимира Высоцкого, была вынуждена расплачиваться с долгами мужа. Актриса до сих пор вспоминает покойного артиста, успев выпустить книгу об их знакомстве.
После смерти Владимира Высоцкого Марина Влади расплачивалась с долгами мужа

Владимир Высоцкий появился на свет 25 января, и в связи с годовщиной коллеги близкие артиста поделились воспоминаниями о нем. Лариса Лужина вспомнила в рамках передачи “Выход в люди”, что Марина Влади не успевала покупать мужу новую одежду. Артист легко раздавал ее тем, кому она понравилась, поскольку был добрым человеком. На близких музыкант не жалел средств, однако ради подарков для последней жены успел влезть в долги. Валерий Янклович вспоминал, что после кончины Высоцкого Влади вынуждена была продать оба автомобиля мужа, направив средства на погашение долгов, оплату похорон артиста, и его поминки.
После смерти Владимира Высоцкого Марина Влади расплачивалась с долгами мужа

По подсчетам, ради покупки украшений и нарядов для Марины Влади музыкант занял в сумме около 38 тысяч рублей. Никита Высоцкий, сын артиста, вспомнил, что отец был щедрым и продолжал тяжело работать до последнего дня.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:27

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