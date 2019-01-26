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Блогер на тест-драйве сравнил Toyota RAV 4 и Mitsubishi Outlander

Российский видеоблогер решил в своей последней публикации сравнить Toyota RAV 4 и Mitsubishi Outlander в рамках зимнего тест-драйва. По его словам, обе модели заслуженно входят в тройку самых популярных представителей SUV-сегмента в РФ.
Блогер на тест-драйве сравнил Toyota RAV 4 и Mitsubishi Outlander

Стоимость Mitsubishi Outlander на отечественном рынке составляет около 1,66 миллиона рублей, а вот Toyota RAV 4 обойдется дешевле – 1,5 миллиона рублей. Блогер считает, что начальные модификации моделей очень похожи: например, стоит упомянуть 2,0-литровые моторы и моноприводы, присутстсвующие в них, но Outlander в базовой модификации оснащен АКПП в отличие от RAV 4. Во время тест-драйва было отмечено, что автомобиль от Mitsubishi немного комфортнее в управлении, а вот машина от Toyota отличается хорошей шумоизоляцией.

За первый техосмотр моделей придётся заплатить от 8 до 8,5 тысяч рублей, заявил эксперт. Примечательно, что у RAV 4 регламентное обслуживание предусматривается каждые 10 тысяч километров пробега, а у Outlander – 15 тысяч. В заключении блогер отметил, что каждая из представленных моделей обладает своими достоинствами и недостатками, они очень похожие, а также представляют собой хорошие среднестатистические кроссоверы.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:07

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