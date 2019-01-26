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Паулина Андреева спровоцировала слухи о секретной свадьбе с Федором Бондарчуком

Паулина Андреева спровоцировала слухи о секретной свадьбе со своим возлюбленным Федором Бондарчуком. Обсуждения начались после того, как на безымянном пальце актрисы заметили кольцо.
Паулина Андреева спровоцировала слухи о секретной свадьбе с Федором Бондарчуком

Накануне Андрей Бурковский, который является не только коллегой Паулины Андреевой, но и ее другом, поделился в режиме Stories в Instagram новым снимком актрисы. Кадр сделан во время празднования дня рождения актера Александра Петрова. На фото избранница Федора Бондарчука удерживает в руках рюмку, а в подписи к посту автор указал, что знаменитость наверняка пьет воду. Впрочем, внимание пользователей привлекло кольцо на безымянном пальце Паулины Андреевой, многие посчитали, что оно обручальное.
Паулина Андреева спровоцировала слухи о секретной свадьбе с Федором Бондарчуком

Поклонники решили, что актриса могла тайно выйти замуж за Бондарчука, просто пара это не афиширует. Впервые кольцо на пальце звезды заметили в декабре, когда она появилась в студии Ивана Урганта, хотя осенью на вечеринке в честь своего дня рождения артистка украшение не носила. Впрочем, комментировать слухи о своей личной жизни Паулина Андреева не любит, поэтому в СМИ сомневаются, что теледива отреагирует на обсуждения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:15

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