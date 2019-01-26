Паулина Андреева спровоцировала слухи о секретной свадьбе с Федором Бондарчуком





Накануне Андрей Бурковский, который является не только коллегой Паулины Андреевой, но и ее другом, поделился в режиме Stories в Instagram новым снимком актрисы. Кадр сделан во время празднования дня рождения актера Александра Петрова. На фото избранница Федора Бондарчука удерживает в руках рюмку, а в подписи к посту автор указал, что знаменитость наверняка пьет воду. Впрочем, внимание пользователей привлекло кольцо на безымянном пальце Паулины Андреевой, многие посчитали, что оно обручальное.Поклонники решили, что актриса могла тайно выйти замуж за Бондарчука, просто пара это не афиширует. Впервые кольцо на пальце звезды заметили в декабре, когда она появилась в студии Ивана Урганта, хотя осенью на вечеринке в честь своего дня рождения артистка украшение не носила. Впрочем, комментировать слухи о своей личной жизни Паулина Андреева не любит, поэтому в СМИ сомневаются, что теледива отреагирует на обсуждения.