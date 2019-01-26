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Алла Пугачева хочет доверить свои тайны личному духовнику патриарха Кирилла

Алла Пугачева недавно совершила паломничество на Патриаршее подворье в Переделкино. Примадонна надеется встретиться с Илием Ноздриным, являющимся личным духовником патриарха Кирилла, и доверить старцу свои тайны.
Алла Пугачева хочет доверить свои тайны личному духовнику патриарха Кирилла

Представители пресс-службы храма Святого Игоря Черниговского рассказали, что поп-звезда часто посещает это святое место. Здесь она не только ставит свечи и посещает богослужения, но и общается со священнослужителями и прихожанами. Алла Борисовна оказывает финансовую помощь храму.

Популярная российская певица очень простая в общении, глубоко верит в Бога, интересуется вопросами, связанными с верой. Она очень мудрая женщина, у которой многому можно поучиться, считают на Патриаршем подворье.

Исполнительница хита "Женщина, которая поет" очень верит, что ей удастся увидеться со знаменитым старцем Илием Ноздриным, совершившим немало чудес, как утверждают сотрудники храма. Такая возможность у администрации храма есть, и желание артистки будет исполнено. Сообщается, что после встречи с духовником патриарха Кирилла многие знаменитости и "простые смертные" начинали смотреть на мир по-другому.

Алла Пугачева также намерена принять участие в новом медиапроекте Патриаршего подворья. Известно, что кроме певицы в нем будут задействованы и другие артисты российского шоу-бизнеса. Но сама представительница отечественной эстрады не афиширует свое паломничество в святое место. Она не раз говорила: религия имеет большое значение для ее жизни, но делать шоу из нее исполнительница не желает.

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#Repost @peredelkino.online • • • • • Алла Борисовна Пугачева @alla_orfey на Святки посетила с паломническим визитом наше Подворье и храм св. Игоря Черниговского. . .🎄🌲🎄 . . #пугачева #храм #святки #патриаршееподворье #патриарх #новыйгод ##Патриарх #Кирилл #Церковь #Православие #Вера #Религия #Православие #Вера #Надежда #Любовь #религия #духовность #благодарность #церковь #исповедь #православная #вера #православныйпраздник #православные #Бог #храм #ИисусХристос #православный #молитва #ПравославнаяЦерковь #душа #спасение

Публикация от Алла Пугачева / Alla Pugacheva (@allasuperstar)



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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