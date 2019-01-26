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Мария Кохно стала ведущей нового футбольного онлайн-шоу

Некоторые зрители «Дома-2» считают, что после участия в скандальном реалити-проекте у молодых парней и девушек нет шансов пробиться в шоу-бизнес или засветиться в телевизоре, так как в периметре они обретают плохую славу.

Однако Мария Кохно является ярким доказательством того, что выпускники популярной телестройки могут чего-то добиться. Уйдя за ворота, она начала активно заниматься творчеством, сотрудничая со многими талантливыми музыкантами, и сниматься в других проектах на ТВ.

Мария Кохно стала ведущей нового футбольного онлайн-шоу

Кроме того, девушка развивает свой Instagram профиль, привлекая все больше новых людей своими историями о жизни, чувством юмора и харизмой. Не забывает она и о «Доме-2», поэтому нередко появляется в городских квартирах, а также дает интервью Антону Беккужеву.

А недавно стало известно о том, что Кохно намерена вернуться в периметр. Якобы контракт уже составлен и все необходимые документы подписаны, поэтому в начале февраля она должна появиться на съемочной площадке в качестве участницы.

Мария Кохно стала ведущей нового футбольного онлайн-шоу

Впрочем, блондинка уже не раз обещала своим фанатам вернуться на «Дом-2», но не сдерживала своих слов, так как появлялись новые и более перспективные проекты. И этот раз может стать не исключением, ведь Маша стала ведущей онлайн-шоу про футбол.

Первый выпуск с участием звезды телестройки уже вышел и был плохо воспринят публикой, поэтому вполне возможно, что сотрудничество с Кохно прекратится, однако если ей дадут шанс проявить себя, то скорее всего в периметре «Дома-2» она не появится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:49

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