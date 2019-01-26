Тата Блюменкранц переезжает вместе с дочерью в Монако





В конце осени она отправилась вместе со своими подружками в Монако на фотоссесию, и там познакомилась с мужчиной, в которого влюбилась с первого взгляда. Своим подписчикам девушка призналась, что чувства у них с новым избранником взаимные и он даже зовет ее к себе, однако она не хочет торопить события и переезжать так скоро.На протяжении нескольких месяцев бывшая участница реалити-шоу ездила в гости к возлюбленному, дабы получше узнать его. После чего она наконец-то познакомила его с Бетти.Подписчики Таты были рады, что она обрела женское счастье, и буквально требовали, чтобы им показали этого загадочного мужчину, сумевшего так быстро покорить сердце их любимицы. Однако девушка долго оттягивала этот момент, но потом все-таки сдалась и показала своего избранника, получив множество комплиментов.А буквально на днях стало известно о том, что Блюменкранц решилась переехать в Монако. Сейчас она думает над тем, дожидаться ли ей маму, которая приедет в середине марта и может помочь собрать вещи, или же сделать все самой, и ждать маму уже дома у Винсента.Стоит отметить, что Валера уже в курсе того, что бывшая жена намерена покинуть Россию и забрать вместе с собой их дочь. Наоборот, молодой человек в какой-то степени даже рад, что его малышка получит уникальную возможность жить и учиться в Европе, поэтому он дал согласие на переезд и принимает активное участие в оформлении всех документов.Новоиспеченный отец не переживает из-за того, что будет редко видеть Бетти, поскольку он сможет общаться с ней по видеосвязи, а также периодически приезжать к ней в гости или забирать к себе.В новом мужчине Таты Валера тоже не видит никакой угрозы. По его мнению, супруга никогда бы не связалась с плохим человеком, а потому на этот счет ему можно не переживать. Более того, он намерен лично познакомиться с Винсентом, дабы точно знать, с кем будет жить его маленькая дочь.