АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Тата Блюменкранц переезжает вместе с дочерью в Монако

Пока Валерий Блюменкранц тешится в объятиях Ирины Пинчук в периметре телепроекта «Дом-2» и планирует отвезти ее в родную Одессу для знакомства с родственниками, его бывшая супруга Тата тоже не тратит время зря.

В конце осени она отправилась вместе со своими подружками в Монако на фотоссесию, и там познакомилась с мужчиной, в которого влюбилась с первого взгляда. Своим подписчикам девушка призналась, что чувства у них с новым избранником взаимные и он даже зовет ее к себе, однако она не хочет торопить события и переезжать так скоро.

Тата Блюменкранц переезжает вместе с дочерью в Монако

На протяжении нескольких месяцев бывшая участница реалити-шоу ездила в гости к возлюбленному, дабы получше узнать его. После чего она наконец-то познакомила его с Бетти.

Подписчики Таты были рады, что она обрела женское счастье, и буквально требовали, чтобы им показали этого загадочного мужчину, сумевшего так быстро покорить сердце их любимицы. Однако девушка долго оттягивала этот момент, но потом все-таки сдалась и показала своего избранника, получив множество комплиментов.

Тата Блюменкранц переезжает вместе с дочерью в Монако

А буквально на днях стало известно о том, что Блюменкранц решилась переехать в Монако. Сейчас она думает над тем, дожидаться ли ей маму, которая приедет в середине марта и может помочь собрать вещи, или же сделать все самой, и ждать маму уже дома у Винсента.

Стоит отметить, что Валера уже в курсе того, что бывшая жена намерена покинуть Россию и забрать вместе с собой их дочь. Наоборот, молодой человек в какой-то степени даже рад, что его малышка получит уникальную возможность жить и учиться в Европе, поэтому он дал согласие на переезд и принимает активное участие в оформлении всех документов.

Тата Блюменкранц переезжает вместе с дочерью в Монако

Новоиспеченный отец не переживает из-за того, что будет редко видеть Бетти, поскольку он сможет общаться с ней по видеосвязи, а также периодически приезжать к ней в гости или забирать к себе.

В новом мужчине Таты Валера тоже не видит никакой угрозы. По его мнению, супруга никогда бы не связалась с плохим человеком, а потому на этот счет ему можно не переживать. Более того, он намерен лично познакомиться с Винсентом, дабы точно знать, с кем будет жить его маленькая дочь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
На рендерном изображении показали LG G8
Новый фильм Кристофера Нолана появится
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный
Тата Блюменкранц переезжает вместе с
Презентация Android 10 Q состоится 7-9
Мария Кохно стала ведущей нового
Медики назвали простые способы
Эксперты назвали главные симптомы кори
Анастасия Волочкова рассказала, как
Медики рассказали, на какие проблемы со
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы
“Роскосмос” и РАН работают над
Елизавета Боярская вышла из декретного
В новой версии Skype появятся
На трассе в Подмосковье из-за снегопада
Татьяна Васильева рассказала о
Эксперты назвали ТОП-5 наиболее
Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов
Названы самые невыгодные профессии для
В Москве проживают около 700 доживших
Певица Алсу приехала в Уфу к
Apple выпустит несколько новых моделей
В Google оставили Чикатило в числе
Просмотреть все новости