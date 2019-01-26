В свой день рождения актер Александр Петров пожертвовал 30 тысяч рублей больным детям

Накануне Александр Петров отметил свое 30-летие, и в этот день обратился к многочисленным фолловерам, попросив не дарить ему какие-либо подарки. Вместо этого артист порекомендовал перевести суммы, которых не будет жалко, в благотворительный фонд, организованный с подачи Константина Хабенского. Работа организации направлена на помощь детям, которые страдают от опухолей мозга. Пост с призывом к фанатам Петров обнародовал на личной странице в Instagram.По словам актера, подарки получать приятно, однако вместо этого он вместе со своими поклонниками хотел бы сделать приятное нуждающимся детям. Непосредственно знаменитость перевел на счет фонда 30 тысяч, советуя приобщиться и другим. В комментариях фолловеры поздравили Александра Петрова с 30-м днем рождения, а также похвалили его стремление помогать другим даже в такой особенный для себя день.