АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Ксения Алферова поздравила родную бабушку с 97-летием

Популярная российская актриса Ксения Алферова сегодня поздравила родную бабушку Ксению Архиповну с 97-летием в личном блоге Instagram. Звезда опубликовала фото именинницы и написала, что готовит сюрприз любимой родственнице.

Ксения Алферова поздравила родную бабушку с 97-летием

Ксения Алферова написала очень теплые и трогательные слова в адрес Ксении Архиповны, прошедшей с супругом Великую Отечественную войну. На опубликованном звездой в Instagram снимке, запечатлена ее улыбающаяся виновница торжества в платке и черной шубе. Знаменитость отметила в комментарии, что бабушка "всего лишь отмечает 97 лет", даря всю свою доброту, заботу и нежность своим родным и близким.

Артистка вспомнила, как нежно она будила ее в детский сад и школу, называя будущую актрису "рыбкой", "солнышком", прекрасной и любимой девочкой, и обязательно улыбалась при этом. 45-летняя Алферова призналась, что теперь так сама будит свою наследницу Евдокию. Более доброго человека, чем бабушка, она никогда не встречала.

Супруга актера Егора Бероева также раскрыла главный секрет молодости родственницы. Это - доброта, принятие всего, что происходит с улыбкой, благодарность Богу за подаренный день, и умение отдавать, взамен ничего не требуя. Ксения Алферова сообщила, что намерена поздравить бабушку после спектакля вместе с коллегами по цеху. Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и написали, что Ксения Архиповна очень красивая женщина.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Екатерина Андреева делает
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от
Селин Дион расплакалась на показе
При взрыве газового котла в кафе
Марат Башаров опроверг слухи о наличии
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат
После смерти Владимира Высоцкого
Паулина Андреева спровоцировала слухи о
Блогер на тест-драйве сравнил Toyota
Алла Пугачева хочет доверить свои тайны
Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину
В свой день рождения актер Александр
Ксения Алферова поздравила родную
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
На рендерном изображении показали LG G8
Новый фильм Кристофера Нолана появится
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный
Тата Блюменкранц переезжает вместе с
Презентация Android 10 Q состоится 7-9
Мария Кохно стала ведущей нового
Медики назвали простые способы
Медики назвали главные симптомы кори и
Анастасия Волочкова рассказала, как
Медики рассказали, на какие проблемы со
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Просмотреть все новости