Ксения Алферова поздравила родную бабушку с 97-летием
Популярная российская актриса Ксения Алферова сегодня поздравила родную бабушку Ксению Архиповну с 97-летием в личном блоге Instagram. Звезда опубликовала фото именинницы и написала, что готовит сюрприз любимой родственнице.
Ксения Алферова написала очень теплые и трогательные слова в адрес Ксении Архиповны, прошедшей с супругом Великую Отечественную войну. На опубликованном звездой в Instagram снимке, запечатлена ее улыбающаяся виновница торжества в платке и черной шубе. Знаменитость отметила в комментарии, что бабушка "всего лишь отмечает 97 лет", даря всю свою доброту, заботу и нежность своим родным и близким.
Артистка вспомнила, как нежно она будила ее в детский сад и школу, называя будущую актрису "рыбкой", "солнышком", прекрасной и любимой девочкой, и обязательно улыбалась при этом. 45-летняя Алферова призналась, что теперь так сама будит свою наследницу Евдокию. Более доброго человека, чем бабушка, она никогда не встречала.
Супруга актера Егора Бероева также раскрыла главный секрет молодости родственницы. Это - доброта, принятие всего, что происходит с улыбкой, благодарность Богу за подаренный день, и умение отдавать, взамен ничего не требуя. Ксения Алферова сообщила, что намерена поздравить бабушку после спектакля вместе с коллегами по цеху. Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и написали, что Ксения Архиповна очень красивая женщина.
Ксения Алферова написала очень теплые и трогательные слова в адрес Ксении Архиповны, прошедшей с супругом Великую Отечественную войну. На опубликованном звездой в Instagram снимке, запечатлена ее улыбающаяся виновница торжества в платке и черной шубе. Знаменитость отметила в комментарии, что бабушка "всего лишь отмечает 97 лет", даря всю свою доброту, заботу и нежность своим родным и близким.
Артистка вспомнила, как нежно она будила ее в детский сад и школу, называя будущую актрису "рыбкой", "солнышком", прекрасной и любимой девочкой, и обязательно улыбалась при этом. 45-летняя Алферова призналась, что теперь так сама будит свою наследницу Евдокию. Более доброго человека, чем бабушка, она никогда не встречала.
Супруга актера Егора Бероева также раскрыла главный секрет молодости родственницы. Это - доброта, принятие всего, что происходит с улыбкой, благодарность Богу за подаренный день, и умение отдавать, взамен ничего не требуя. Ксения Алферова сообщила, что намерена поздравить бабушку после спектакля вместе с коллегами по цеху. Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и написали, что Ксения Архиповна очень красивая женщина.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:44