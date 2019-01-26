Ксения Алферова поздравила родную бабушку с 97-летием

Ксения Алферова написала очень теплые и трогательные слова в адрес Ксении Архиповны, прошедшей с супругом Великую Отечественную войну. На опубликованном звездой в Instagram снимке, запечатлена ее улыбающаяся виновница торжества в платке и черной шубе. Знаменитость отметила в комментарии, что бабушка "всего лишь отмечает 97 лет", даря всю свою доброту, заботу и нежность своим родным и близким.Артистка вспомнила, как нежно она будила ее в детский сад и школу, называя будущую актрису "рыбкой", "солнышком", прекрасной и любимой девочкой, и обязательно улыбалась при этом. 45-летняя Алферова призналась, что теперь так сама будит свою наследницу Евдокию. Более доброго человека, чем бабушка, она никогда не встречала.Супруга актера Егора Бероева также раскрыла главный секрет молодости родственницы. Это - доброта, принятие всего, что происходит с улыбкой, благодарность Богу за подаренный день, и умение отдавать, взамен ничего не требуя. Ксения Алферова сообщила, что намерена поздравить бабушку после спектакля вместе с коллегами по цеху. Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и написали, что Ксения Архиповна очень красивая женщина.