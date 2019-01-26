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Российские ученые рассказали об уникальности лунного затмения 2019 года

Ученые из России, представляющие Казанский университет, объяснили уникальность первого для 2019 года лунного затмения. При соответствующем процессе, имевшем место 21 января, у спутника Земли произошла длившаяся доли секунды вспышка.
Российские ученые рассказали об уникальности лунного затмения 2019 года

Первым вспышку, ставшую следствием падения метеорита, сумел выявить случайно астроном-любитель из США, а его “коллега” из Нидерландов даже запечатлел происходящее на фото. Позже ученые нашли подтверждения, что причиной кратковременной вспышки послужило падение на поверхность Луны космического объекта. Размеры последнего оказались с футбольный мяч при суммарном весе около 2 кг. Лунное затмение крайне редко наблюдается в один период с падением метеорита, и событие 2019 года наверняка окажется в истории наблюдений, уверены эксперты из Казани.

По мнению астрономов, уже в недалеком будущем на поверхности спутника Земли стартует процесс добычи полезных ископаемых. Возможно, уже тогда у научного мира появится возможность раскрытия тайны первого для 2019 года “гостя” на Луне. При этом отмечается, что в целом на поверхность объекта достаточно часто падают различные космические тела разных размеров.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:39

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