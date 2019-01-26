Тимур Батрутдинов не сможет выступить в США из-за отказа в выдаче визы

В своем профиле Instagram Тимур Батрутдинов разместил видео, снятое на новый телефон, приобретенный после поломки старого. Стоя на Москва-реке, юморист сперва поздравил фолловеров с прошедшими праздниками, а затем рассказал о неприятной новости. Касается она тех, кто ждал выступления звезды Comedy Club на территории США. Как оказалось, артисту отказались выдавать визу Штатов, причина пока остается неизвестной. Батрутдинов выразил надежду на то, что в будущем ему удастся решить этот вопрос и посетить зарубежье для выступления.В комментариях фолловеры принялись в ответ поздравлять артиста. Некоторые выразили сожаление в связи с тем, что не смогут увидеть Тимура Батрутдинова в США, а другие и вовсе сконцентрировали внимание на приобретенном комиком телефоне, пытаясь узнать, какую именно модель купил шоумен.