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Опубликованы характеристики и изображение бюджетного смартфона Nokia 1 Plus

Как известно, прошлой весной HMD Global выпустила в продажу девайс Nokia 1, а уже через год подготовила преемника. По информации инсайдеров, речь идёт о смартфоне Nokia 1 Plus, внешний вид которого явно не будет игрушечным, как у предшественника.
Опубликованы характеристики и изображение бюджетного смартфона Nokia 1 Plus

Более строгий вид нового смартфона бросается в глаза сразу же, ведь Nokia 1 больше напоминала смартфон для детей. Технические характеристики изменений практически не претерпели: количество ОЗУ составит 1 ГБ, в качестве процессора задействуют Mediatek MT6739WW вместо SoC Mediatek MT6737M, разрешение дисплея составит 480 х 960 пикселей. Операционная система - Android 9.0 Pie.

На данный момент информации о стоимости гаджета не предоставлено. Вероятнее всего, официальный релиз смартфона состоится уже через месяц в рамках выставки MWC 2019.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:32

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