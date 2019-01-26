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На рендерном изображении показали LG G8 ThinQ

В Сети на рендерном изображении показали новый смартфон LG G8 ThinQ. Устройство будет представлено на выставке Mobile World Congress.
На рендерном изображении показали LG G8 ThinQ

Судя по опубликованным снимкам, смартфон получит большой экран с вырезом в верхней части. По предварительным данным, диагональ дисплея составит 6,1 дюйма при соотношении сторон 19,5:9. Также в верхней части расположится большое количество разнообразных датчиков. Здесь же может быть размещен ToF (Time of Flight), который показывает информацию о глубине сцены.

На задней части производители установили двойную камеру, модули которой расположены по горизонтали. Также сзади имеется дактилоскопический сканер.

Технические характеристики устройства производителем не раскрываются. По неофициальным данным, LG G8 ThinQ будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855, в состав которого входят восемь ядер Kryo 485 тактовой частотой 1,8 2,8 ГГц, за графику отвечает чипсет Adreno 640. Габариты смартфона составляют 152х72х8,4 миллиметров, емкость аккумуляторной батареи 4000 мАч. Рендерные изображения смартфона доступны по ссылке.

Ранее в Сети опубликовали фотографии чехла для LG G8 ThinQ.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:08

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