Сергей Лазарев отвел сына в цветочный парк в Дубае

В новом посте Сергей Лазарев показал несколько фото, сделанных в парке Miracle Garden. Туда артист отправился в компании юного сына, и в итоге остался доволен таким опытом. Как пояснил певец, вся территория покрыта большим количеством цветочных фигур, имеющих разные размеры и формы, к примеру, некоторые представлены в виде животных или персонажей мультипликационных фильмов. Зрелище Лазарев назвал “невероятным”, как и то, что экспозиции меняются фактически каждые две недели.В комментариях поклонники оценили показанные кумиром виды, некоторые признались, что и сами не отказались бы сходить в такое место. Также фолловеры порадовались тому, что даже несмотря на занятость Сергей Лазарев находит время для своего сына и проводит с ним достаточно много времени, показывая ему красоту другой страны.