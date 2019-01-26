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Сергей Лазарев отвел сына в цветочный парк в Дубае

Сергей Лазарев решил сводить своего сына Никиту в цветочный парк в Дубае. Снимками совместного времяпрепровождения отечественный певец поделился на своей странице в Instagram.
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный парк в Дубае

В новом посте Сергей Лазарев показал несколько фото, сделанных в парке Miracle Garden. Туда артист отправился в компании юного сына, и в итоге остался доволен таким опытом. Как пояснил певец, вся территория покрыта большим количеством цветочных фигур, имеющих разные размеры и формы, к примеру, некоторые представлены в виде животных или персонажей мультипликационных фильмов. Зрелище Лазарев назвал “невероятным”, как и то, что экспозиции меняются фактически каждые две недели.

В комментариях поклонники оценили показанные кумиром виды, некоторые признались, что и сами не отказались бы сходить в такое место. Также фолловеры порадовались тому, что даже несмотря на занятость Сергей Лазарев находит время для своего сына и проводит с ним достаточно много времени, показывая ему красоту другой страны.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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