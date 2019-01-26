АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Специалисты рассказали, кто должен включать аварийку, когда буксируют автомобиль

В случае буксирования неисправного транспортного средства, оба владельца должны выполнить несколько правил дорожного движения. Эксперты напомнили их, отметив: далеко не все водители помнят порядок каждого действия, считая, что включенные габариты являются единственным необходимым требованием в ситуации.
Специалисты рассказали, кто должен включать аварийку, когда буксируют автомобиль

Для начала стоит выяснить, как различать буксирующую и буксируемую машину. Первое в связке - это транспортное средство, тянущее за собой второе, называемое буксируемым. Поврежденный автомобиль нужно обозначить каким-либо способом для того, чтобы остальные автомобилисты могли видеть его.

Кроме того, не стоит забывать о включенной аварийке: в случае её неисправности, транспортное средство обозначается благодаря аварийному знаку остановки, закрепляемого на задней части машины. Фары или галогенки могут быть включены по желанию водителей, подытожили эксперты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
На рендерном изображении показали LG G8
Новый фильм Кристофера Нолана появится
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный
Тата Блюменкранц переезжает вместе с
Презентация Android 10 Q состоится 7-9
Мария Кохно стала ведущей нового
Медики назвали простые способы
Эксперты назвали главные симптомы кори
Анастасия Волочкова рассказала, как
Медики рассказали, на какие проблемы со
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы
“Роскосмос” и РАН работают над
Елизавета Боярская вышла из декретного
В новой версии Skype появятся
На трассе в Подмосковье из-за снегопада
Татьяна Васильева рассказала о
Эксперты назвали ТОП-5 наиболее
Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов
Названы самые невыгодные профессии для
В Москве проживают около 700 доживших
Певица Алсу приехала в Уфу к
Apple выпустит несколько новых моделей
В Google оставили Чикатило в числе
Просмотреть все новости