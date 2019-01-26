Специалисты рассказали, кто должен включать аварийку, когда буксируют автомобиль





Для начала стоит выяснить, как различать буксирующую и буксируемую машину. Первое в связке - это транспортное средство, тянущее за собой второе, называемое буксируемым. Поврежденный автомобиль нужно обозначить каким-либо способом для того, чтобы остальные автомобилисты могли видеть его.Кроме того, не стоит забывать о включенной аварийке: в случае её неисправности, транспортное средство обозначается благодаря аварийному знаку остановки, закрепляемого на задней части машины. Фары или галогенки могут быть включены по желанию водителей, подытожили эксперты.