Специалисты рассказали, кто должен включать аварийку, когда буксируют автомобиль
В случае буксирования неисправного транспортного средства, оба владельца должны выполнить несколько правил дорожного движения. Эксперты напомнили их, отметив: далеко не все водители помнят порядок каждого действия, считая, что включенные габариты являются единственным необходимым требованием в ситуации.
Для начала стоит выяснить, как различать буксирующую и буксируемую машину. Первое в связке - это транспортное средство, тянущее за собой второе, называемое буксируемым. Поврежденный автомобиль нужно обозначить каким-либо способом для того, чтобы остальные автомобилисты могли видеть его.
Кроме того, не стоит забывать о включенной аварийке: в случае её неисправности, транспортное средство обозначается благодаря аварийному знаку остановки, закрепляемого на задней части машины. Фары или галогенки могут быть включены по желанию водителей, подытожили эксперты.
Для начала стоит выяснить, как различать буксирующую и буксируемую машину. Первое в связке - это транспортное средство, тянущее за собой второе, называемое буксируемым. Поврежденный автомобиль нужно обозначить каким-либо способом для того, чтобы остальные автомобилисты могли видеть его.
Кроме того, не стоит забывать о включенной аварийке: в случае её неисправности, транспортное средство обозначается благодаря аварийному знаку остановки, закрепляемого на задней части машины. Фары или галогенки могут быть включены по желанию водителей, подытожили эксперты.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:24