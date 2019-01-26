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Новый фильм Кристофера Нолана появится в прокате в 2020 году

Новый фильм известного британского кинорежиссера Кристофера Нолана появится в прокате 17 июля 2020 года. Дату релиза очередного проекта создателя "Темного рыцаря" объявила студия Warner Bros.

Новый фильм Кристофера Нолана появится в прокате в 2020 году

Знаменитый режиссер имеет склонность к скрытности, даже свои сценарии он создает вдали от посторонних глаз. Именно поэтому о сюжете и названии новой киноленты 49-летнего Нолана ничего не известно, кроме даты выхода. В 2020 году в один день с "загадочным" фильмом выйдут полнометражный вариант известного мультипликационного сериала "Закусочная Боба", и "Губка Боб".
Новый фильм Кристофера Нолана появится в прокате в 2020 году

Кристофер Нолан занимается режиссерской деятельностью с 1989 года. Самыми известными его работами стали: "Начало", где снялся Леонардо Ди Каприо, "Темный рыцарь", "Восстание темного рыцаря", "Престиж", "Интерстеллар" и "Дюнкерк". Последний принес знаменитости три премии "Оскар" и 526 миллионов долларов.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:03

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