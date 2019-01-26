На трассе в Подмосковье из-за снегопада в массовом ДТП столкнулись 16 автомобилей
На трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП, участниками которого оказались сразу 16 автомобилей. Причиной аварии, по предварительным сведениям от экстренных служб Московской области, стал сильный снегопад.
По озвученной информации, разминуться более десятка автомобилей не смогли на дороге федерального значения М-2 “Крым”. Сразу 16 машин столкнулись на Симферопольском шоссе, а именно в районе города Чехов. Пока сообщается о двух пострадавших вследствие ДТП гражданах, об их состоянии информация не уточняется. При этом причиной столкновения называют сложные погодные условия. Интенсивный снегопад усугубляется еще и скользкой трассой.
В МЧС Москвы на фоне усложнения погодных условий озвучили соответствующее экстренное предупреждение. Сильнейшие снегопады столицу РФ и часть Подмосковья “накроют” уже днем в субботу, схожая погода сохранится и в воскресенье. Сопровождаться осадки могут метелью, когда порывы ветра будут достигать около 17 м/с. На дорогах же кроме гололедицы образуются снежные заносы.
По озвученной информации, разминуться более десятка автомобилей не смогли на дороге федерального значения М-2 “Крым”. Сразу 16 машин столкнулись на Симферопольском шоссе, а именно в районе города Чехов. Пока сообщается о двух пострадавших вследствие ДТП гражданах, об их состоянии информация не уточняется. При этом причиной столкновения называют сложные погодные условия. Интенсивный снегопад усугубляется еще и скользкой трассой.
В МЧС Москвы на фоне усложнения погодных условий озвучили соответствующее экстренное предупреждение. Сильнейшие снегопады столицу РФ и часть Подмосковья “накроют” уже днем в субботу, схожая погода сохранится и в воскресенье. Сопровождаться осадки могут метелью, когда порывы ветра будут достигать около 17 м/с. На дорогах же кроме гололедицы образуются снежные заносы.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:18