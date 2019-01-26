На трассе в Подмосковье из-за снегопада в массовом ДТП столкнулись 16 автомобилей





По озвученной информации, разминуться более десятка автомобилей не смогли на дороге федерального значения М-2 “Крым”. Сразу 16 машин столкнулись на Симферопольском шоссе, а именно в районе города Чехов. Пока сообщается о двух пострадавших вследствие ДТП гражданах, об их состоянии информация не уточняется. При этом причиной столкновения называют сложные погодные условия. Интенсивный снегопад усугубляется еще и скользкой трассой.В МЧС Москвы на фоне усложнения погодных условий озвучили соответствующее экстренное предупреждение. Сильнейшие снегопады столицу РФ и часть Подмосковья “накроют” уже днем в субботу, схожая погода сохранится и в воскресенье. Сопровождаться осадки могут метелью, когда порывы ветра будут достигать около 17 м/с. На дорогах же кроме гололедицы образуются снежные заносы.