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На трассе в Подмосковье из-за снегопада в массовом ДТП столкнулись 16 автомобилей

На трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП, участниками которого оказались сразу 16 автомобилей. Причиной аварии, по предварительным сведениям от экстренных служб Московской области, стал сильный снегопад.
На трассе в Подмосковье из-за снегопада в массовом ДТП столкнулись 16 автомобилей

По озвученной информации, разминуться более десятка автомобилей не смогли на дороге федерального значения М-2 “Крым”. Сразу 16 машин столкнулись на Симферопольском шоссе, а именно в районе города Чехов. Пока сообщается о двух пострадавших вследствие ДТП гражданах, об их состоянии информация не уточняется. При этом причиной столкновения называют сложные погодные условия. Интенсивный снегопад усугубляется еще и скользкой трассой.

В МЧС Москвы на фоне усложнения погодных условий озвучили соответствующее экстренное предупреждение. Сильнейшие снегопады столицу РФ и часть Подмосковья “накроют” уже днем в субботу, схожая погода сохранится и в воскресенье. Сопровождаться осадки могут метелью, когда порывы ветра будут достигать около 17 м/с. На дорогах же кроме гололедицы образуются снежные заносы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:18

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