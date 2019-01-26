АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Презентация Android 10 Q состоится 7-9 мая в Калифорнии

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, когда презентуют новую операционную систему Android 10 Q. По данным аналитиков индустрии, ОС будет презентована в рамках Google I/O с 7 по 9 мая в Маунтин-Вью, Калифорния.
Презентация Android 10 Q состоится 7-9 мая в Калифорнии

Эксперты склоняются к мнению, что операционная система будет показана в первый день конференции, как и другие самые ожидаемые новинки. Тогда же ожидается дебютный показ загадочного гаджета Coral, который работает на базе однокристального микропроцессора Snapdragon 855.
Также источники сообщили, что в Android 10 Q производители интегрируют технологию по распознаванию лица при помощи объемной модели. К такому выводу специалисты пришли после анализа кода Android Q AOSP.

Отмечается, что на данный момент многие разработчики предлагают технологии распознавания лица по объемной модели, но они работают со своими решениями. Производители Google сделают данную функцию более доступной, что будет способствовать ее скорейшему распространению. Вероятнее всего данной технологией можно будет не только разблокировать устройство, но и авторизоваться для подтверждения онлайн-платежей.

До этого источники сообщали, что Android 10 Q выйдет весной текущего года. В числе прочего, операционная система будет поддерживать ночной режим Dark Mode.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
На рендерном изображении показали LG G8
Новый фильм Кристофера Нолана появится
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный
Тата Блюменкранц переезжает вместе с
Презентация Android 10 Q состоится 7-9
Мария Кохно стала ведущей нового
Медики назвали простые способы
Эксперты назвали главные симптомы кори
Анастасия Волочкова рассказала, как
Медики рассказали, на какие проблемы со
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы
“Роскосмос” и РАН работают над
Елизавета Боярская вышла из декретного
В новой версии Skype появятся
На трассе в Подмосковье из-за снегопада
Татьяна Васильева рассказала о
Эксперты назвали ТОП-5 наиболее
Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов
Названы самые невыгодные профессии для
В Москве проживают около 700 доживших
Певица Алсу приехала в Уфу к
Apple выпустит несколько новых моделей
В Google оставили Чикатило в числе
Просмотреть все новости