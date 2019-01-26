Презентация Android 10 Q состоится 7-9 мая в Калифорнии
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, когда презентуют новую операционную систему Android 10 Q. По данным аналитиков индустрии, ОС будет презентована в рамках Google I/O с 7 по 9 мая в Маунтин-Вью, Калифорния.
Эксперты склоняются к мнению, что операционная система будет показана в первый день конференции, как и другие самые ожидаемые новинки. Тогда же ожидается дебютный показ загадочного гаджета Coral, который работает на базе однокристального микропроцессора Snapdragon 855.
Также источники сообщили, что в Android 10 Q производители интегрируют технологию по распознаванию лица при помощи объемной модели. К такому выводу специалисты пришли после анализа кода Android Q AOSP.
Отмечается, что на данный момент многие разработчики предлагают технологии распознавания лица по объемной модели, но они работают со своими решениями. Производители Google сделают данную функцию более доступной, что будет способствовать ее скорейшему распространению. Вероятнее всего данной технологией можно будет не только разблокировать устройство, но и авторизоваться для подтверждения онлайн-платежей.
До этого источники сообщали, что Android 10 Q выйдет весной текущего года. В числе прочего, операционная система будет поддерживать ночной режим Dark Mode.
Эксперты склоняются к мнению, что операционная система будет показана в первый день конференции, как и другие самые ожидаемые новинки. Тогда же ожидается дебютный показ загадочного гаджета Coral, который работает на базе однокристального микропроцессора Snapdragon 855.
Также источники сообщили, что в Android 10 Q производители интегрируют технологию по распознаванию лица при помощи объемной модели. К такому выводу специалисты пришли после анализа кода Android Q AOSP.
Отмечается, что на данный момент многие разработчики предлагают технологии распознавания лица по объемной модели, но они работают со своими решениями. Производители Google сделают данную функцию более доступной, что будет способствовать ее скорейшему распространению. Вероятнее всего данной технологией можно будет не только разблокировать устройство, но и авторизоваться для подтверждения онлайн-платежей.
До этого источники сообщали, что Android 10 Q выйдет весной текущего года. В числе прочего, операционная система будет поддерживать ночной режим Dark Mode.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:55