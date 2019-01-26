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Максим Галкин сообщил, что его волосы кучерявые от природы

На странице в соцсети Instagram Максим Галкин опубликовал новое видео. Артист ответил на самый часто задаваемый вопрос фанатов и сообщил, что его волосы кучерявые от природы.

Максим Галкин сообщил, что его волосы кучерявые от природы

Максим Галкин часто отвечает на вопросы своих преданных поклонников. Знаменитость любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Несколько часов назад артист решил рассказать фанатам о своей прическе. Максим Галкин опубликовал видео в Instagram, на котором запечатлел себя в тот момент, когда только проснулся. Супруг Аллы Пугачевой рассказал, что его часто спрашивают, делал ли он химию, и он решил ответить фанатам. Артист сообщил, что его волосы кучерявые от природы, и он не прибегал ни к каким процедурам.

Максим Галкин сообщил, что его волосы кучерявые от природы

Подписчики написали: "Красавец, как не крути", "Смешной! Хорошенький! Кудрявый!", "Макс-ты прелесть", "Вам идёт такая прическа", "Прелесть!Такой лапушка". Всего за несколько часов ролик Максима Галкина успели просмотреть более 742 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:03

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