Максим Галкин сообщил, что его волосы кучерявые от природы
На странице в соцсети Instagram Максим Галкин опубликовал новое видео. Артист ответил на самый часто задаваемый вопрос фанатов и сообщил, что его волосы кучерявые от природы.
Максим Галкин часто отвечает на вопросы своих преданных поклонников. Знаменитость любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Несколько часов назад артист решил рассказать фанатам о своей прическе. Максим Галкин опубликовал видео в Instagram, на котором запечатлел себя в тот момент, когда только проснулся. Супруг Аллы Пугачевой рассказал, что его часто спрашивают, делал ли он химию, и он решил ответить фанатам. Артист сообщил, что его волосы кучерявые от природы, и он не прибегал ни к каким процедурам.
Подписчики написали: "Красавец, как не крути", "Смешной! Хорошенький! Кудрявый!", "Макс-ты прелесть", "Вам идёт такая прическа", "Прелесть!Такой лапушка". Всего за несколько часов ролик Максима Галкина успели просмотреть более 742 тысяч пользователей Сети.
Максим Галкин часто отвечает на вопросы своих преданных поклонников. Знаменитость любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Несколько часов назад артист решил рассказать фанатам о своей прическе. Максим Галкин опубликовал видео в Instagram, на котором запечатлел себя в тот момент, когда только проснулся. Супруг Аллы Пугачевой рассказал, что его часто спрашивают, делал ли он химию, и он решил ответить фанатам. Артист сообщил, что его волосы кучерявые от природы, и он не прибегал ни к каким процедурам.
Подписчики написали: "Красавец, как не крути", "Смешной! Хорошенький! Кудрявый!", "Макс-ты прелесть", "Вам идёт такая прическа", "Прелесть!Такой лапушка". Всего за несколько часов ролик Максима Галкина успели просмотреть более 742 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:03