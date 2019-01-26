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Медики назвали простые способы избавления от токсикоза при беременности

Медики назвали несколько простых, но эффективных способов избавления от токсикоза в период беременности. Такой симптом проявляется на фоне адаптации женского организма к вынашиванию потомства.
Медики назвали простые способы избавления от токсикоза при беременности

На фоне беременности у женщин нередки чувство тошноты, возникает рвота и повышенное слюноотделение. Обычно симптомы сами сходят на нет примерно на 16-й неделе, но порой требуется стороннее вмешательство. К врачу рекомендовано идти, если рвота появляется чаще, чем трижды в день, снижается аппетит, а пища не усваивается должным образом. С целью облегчения симптомов токсикоза медики женщинам рекомендуют больше времени уделять отдыху и сну, а также не отклоняться от режима труда. Положительно сказывается на организме частое проветривание помещений, отсутствие резких ароматов, и сведение к минимуму необходимости приготовления пищи.

Есть беременным эксперты рекомендуют лежа, делая это небольшими порциями. Чтобы не усугублять положения, при токсикозе лучше отказаться от острых продуктов, копченостей, а порой даже от фруктов/овощей. Улучшит самочувствие наличие питьевого режима.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:46

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