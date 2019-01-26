Певица Алсу приехала в Уфу к отмечающему юбилей отцу





По прибытии в аэропорт Уфы Алсу успела пообщаться с встретившими ее журналистами. В итоге знаменитость призналась, что приехала в башкирскую столицу не случайно, а в связи с семейным торжеством в честь Ралифа Сафина, отца певицы. Член Совфеда и предприниматель отпраздновал свое 65-летие. Встречали Алсу с сохранением местных традиций, используя кумыс и чак-чак. Артистка призналась, что такого приема не ожидала, поэтому даже была несколько смущена.Алсу рассказала, что после смерти бабушки и дедушки в Башкирию приезжает реже, но все еще считает республику важным для себя местом. Своим поклонникам из Уфы знаменитость дала обещание, что они могут ожидать ее концерта, не называя при этом точной даты. Приглашения посетить столицу Башкирии артистка, по ее признаниям, получает регулярно.