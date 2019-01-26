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Певица Алсу приехала в Уфу к отмечающему юбилей отцу

Певица Алсу приехала в Уфу, чтобы поздравить своего отца с юбилеем. При этом ранее отечественная исполнительница неоднократно признавалась, что Башкирию считает своей малой родиной.
Певица Алсу приехала в Уфу к отмечающему юбилей отцу

По прибытии в аэропорт Уфы Алсу успела пообщаться с встретившими ее журналистами. В итоге знаменитость призналась, что приехала в башкирскую столицу не случайно, а в связи с семейным торжеством в честь Ралифа Сафина, отца певицы. Член Совфеда и предприниматель отпраздновал свое 65-летие. Встречали Алсу с сохранением местных традиций, используя кумыс и чак-чак. Артистка призналась, что такого приема не ожидала, поэтому даже была несколько смущена.
Певица Алсу приехала в Уфу к отмечающему юбилей отцу

Алсу рассказала, что после смерти бабушки и дедушки в Башкирию приезжает реже, но все еще считает республику важным для себя местом. Своим поклонникам из Уфы знаменитость дала обещание, что они могут ожидать ее концерта, не называя при этом точной даты. Приглашения посетить столицу Башкирии артистка, по ее признаниям, получает регулярно.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:54

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