Анастасия Волочкова рассказала, как называет своего возлюбленного

Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова сохраняет интригу вокруг своих новых отношений. Балерина не показывает своего возлюбленного общественности? и даже не называет его имени. На снимках в соцсетях появляются фото знаменитости с мужчиной, лица которого не видно. Но при этом Анастасия Волочкова сообщает фанатам некоторые подробности ее отношений. Несколько часов назад она опубликовала фото своего кота, сидящего на руках у мужчины. В комментарии балерина написала: "Любимый котик в объятиях любимого котика". В конце нового поста Анастасия Волочкова добавила, что собирается поменяться с питомцем местами.Фанаты начали писать: "Какой котейка красивый!", "Ложитесь на место Лакки и пусть он вас сфоткает!)", "Кот прелесть, как и хозяйка", "Когда же вы Анастасия, покажите нам своего любимого мужчину?)", "Фото просто супер, два любимых котика)". Всего за несколько часов публикация Анастасии Волочковой набрала большое количество лайков.