Анастасия Волочкова рассказала, как называет своего возлюбленного
Анастасия Волочкова сделала новую публикацию в соцсети Instаgram. Скандально известная балерина рассказала своим подписчикам, как называет возлюбленного.
Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова сохраняет интригу вокруг своих новых отношений. Балерина не показывает своего возлюбленного общественности? и даже не называет его имени. На снимках в соцсетях появляются фото знаменитости с мужчиной, лица которого не видно. Но при этом Анастасия Волочкова сообщает фанатам некоторые подробности ее отношений. Несколько часов назад она опубликовала фото своего кота, сидящего на руках у мужчины. В комментарии балерина написала: "Любимый котик в объятиях любимого котика". В конце нового поста Анастасия Волочкова добавила, что собирается поменяться с питомцем местами.
Фанаты начали писать: "Какой котейка красивый!", "Ложитесь на место Лакки и пусть он вас сфоткает!)", "Кот прелесть, как и хозяйка", "Когда же вы Анастасия, покажите нам своего любимого мужчину?)", "Фото просто супер, два любимых котика)". Всего за несколько часов публикация Анастасии Волочковой набрала большое количество лайков.
Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова сохраняет интригу вокруг своих новых отношений. Балерина не показывает своего возлюбленного общественности? и даже не называет его имени. На снимках в соцсетях появляются фото знаменитости с мужчиной, лица которого не видно. Но при этом Анастасия Волочкова сообщает фанатам некоторые подробности ее отношений. Несколько часов назад она опубликовала фото своего кота, сидящего на руках у мужчины. В комментарии балерина написала: "Любимый котик в объятиях любимого котика". В конце нового поста Анастасия Волочкова добавила, что собирается поменяться с питомцем местами.
Фанаты начали писать: "Какой котейка красивый!", "Ложитесь на место Лакки и пусть он вас сфоткает!)", "Кот прелесть, как и хозяйка", "Когда же вы Анастасия, покажите нам своего любимого мужчину?)", "Фото просто супер, два любимых котика)". Всего за несколько часов публикация Анастасии Волочковой набрала большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:25