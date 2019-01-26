Эксперты назвали главные симптомы кори и осложнения после болезни





Корь легко передается от больного человека к здоровому, достаточно беседы, чиханья, и другого относительно тесного контакта. Распространять вирус индивид начинает уже после первых симптомов, а инкубационный период может продолжаться 7-17 дней. В местах большого скопления людей на это время больному лучше не появляться.Симптомы кори сперва напоминают грипп, у человека может подниматься температура, он становится вялым, возможно снижение аппетита. Через пару дней себя проявляет кашель, затем — насморк, температура сохраняется. Если на фоне этого возникает еще и конъюнктивит или проблемы с глазами схожего характера, стоит поспешить к врачу. Сыпь и рост температуры до 40 градусов проявляются примерно на пятый день после первых симптомов. Веки и лицо могут отекать, усиливается насморк. Реже встречаются диарея, сильные головные боли и обмороки. Активный период кори может продолжаться до недели.Наиболее опасны осложнения от кори, ведь она является сильным ударом по иммунитету, а организм оказывается уязвимым к любым инфекциям. В частности, на фоне болезни могут развиться бронхит или пневмония, у детей может наблюдаться воспаление среднего уха. В некоторых случаях корь влечет за собой развитие энцефалита.