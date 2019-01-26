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Медики рассказали, на какие проблемы со здоровьем могут указывать "горящие" уши

Чувство, словно у человека “горят” уши, на самом деле может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем. Эксперты назвали и другие сигналы, посылаемые ушами, отмечая, что в некоторых случаях лучше пройти консультацию у врача.
Медики рассказали, на какие проблемы со здоровьем могут указывать "горящие" уши

Некоторые граждане могут слышать звон в ушах, что в научном мире известно как тиннитус. В отдельных случаях такой сигнал от организма указывает на наличие гипертонии, также он может свидетельствовать о депрессии и тревожности. Если симптом проявляет себя регулярно, лучше обратиться к врачу.

На мочках ушей могут образовываться морщины, что называют знак Франка. Десятки исследований показали, что этот нюанс способен говорить о коронарной недостаточности. Примерно в 80% случаев наличие такого знака указывало на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше сразу обращаться к кардиологу, в том числе и если на ушах начали расти волосы.
Медики рассказали, на какие проблемы со здоровьем могут указывать "горящие" уши

Важно обращать внимание и на ушную серу, защищающую ухо от бактерий. Если она имеет зеленый оттенок и при этом неприятно пахнет - есть риск развития инфекции. У женщин при раке молочной железы ушная сера может приобретать влажную консистенцию и липкость.

Если кажется, что уши “горят”, лучше обратить внимание на давление и пульс, поскольку именно в случае скачка давления к сосудам возрастает приток крови. Приводить к такому состоянию также способен стресс и нервное напряжение. Закладывать же уши может при аллергии и в зависимости от уровня сахара в крови.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:15

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