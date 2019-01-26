Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы ее супруг не опоздал на хоккей
В одном из своих интервью гимнастка Яна Кудрявцева рассказала весьма забавный случай из своей жизни. Она сообщила, как торопилась родить дочку, чтобы ее супруг Дмитрий Кугрышев не опоздал на хоккей.
Месяц назад Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева стали родителями. А недавно гимнастка решила рассказать, как проходили ее роды. В одном из недавних интервью спортсменка сообщила, что она торопилась родить, как можно быстрее. Дело в том, что ее супруг является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев», и ему нужно были улетать на игру. Яна Кудрявцева боялась, что Дмитрий Кугрышев пропустит матч, и постоянно говорила, что нужно родить как можно быстрее.
В результате спортсмен успел на игру и сумел забить гол. А гимнастка с дочерью болели за мужа и отца в своей больничной палате. Также Яна Кудрявцева сообщила, что практически до самых родов посещала игры своего возлюбленного и болела за него на хоккейной арене.
Месяц назад Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева стали родителями. А недавно гимнастка решила рассказать, как проходили ее роды. В одном из недавних интервью спортсменка сообщила, что она торопилась родить, как можно быстрее. Дело в том, что ее супруг является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев», и ему нужно были улетать на игру. Яна Кудрявцева боялась, что Дмитрий Кугрышев пропустит матч, и постоянно говорила, что нужно родить как можно быстрее.
В результате спортсмен успел на игру и сумел забить гол. А гимнастка с дочерью болели за мужа и отца в своей больничной палате. Также Яна Кудрявцева сообщила, что практически до самых родов посещала игры своего возлюбленного и болела за него на хоккейной арене.
Спорт / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55