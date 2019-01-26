Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы ее супруг не опоздал на хоккей





Месяц назад Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева стали родителями. А недавно гимнастка решила рассказать, как проходили ее роды. В одном из недавних интервью спортсменка сообщила, что она торопилась родить, как можно быстрее. Дело в том, что ее супруг является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев», и ему нужно были улетать на игру. Яна Кудрявцева боялась, что Дмитрий Кугрышев пропустит матч, и постоянно говорила, что нужно родить как можно быстрее.В результате спортсмен успел на игру и сумел забить гол. А гимнастка с дочерью болели за мужа и отца в своей больничной палате. Также Яна Кудрявцева сообщила, что практически до самых родов посещала игры своего возлюбленного и болела за него на хоккейной арене.