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В Сочи появится мобильное приложение для туристов

Власти Сочи планируют уже через 3 месяца осуществить запуск мобильного приложения для туристов, сообщил замглавы города Сергей Юрченко. Например, путешественники будут обладать всей необходимой информацией о наилучшем маршруте между главными достопримечательностями.
В Сочи появится мобильное приложение для туристов

Помимо этого, планируется создание первого информационного центра, анализирующего каждое возможное пожелание гостей города и местных жителей. Юрченко добавил, что новая разработка будет доступна на многих языках, поэтому её польза станет ощутимой и для зарубежных путешественников.

Таким образом, приложение и другие наработки помогут отдыхающим проложить свой маршрут по Сочи с учётом всех достопримечательных мест. В программе появятся и экскурсионные маршруты, также скачивание станет возможным благодаря QR-кодам.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:07

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