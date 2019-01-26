В Сочи появится мобильное приложение для туристов
Власти Сочи планируют уже через 3 месяца осуществить запуск мобильного приложения для туристов, сообщил замглавы города Сергей Юрченко. Например, путешественники будут обладать всей необходимой информацией о наилучшем маршруте между главными достопримечательностями.
Помимо этого, планируется создание первого информационного центра, анализирующего каждое возможное пожелание гостей города и местных жителей. Юрченко добавил, что новая разработка будет доступна на многих языках, поэтому её польза станет ощутимой и для зарубежных путешественников.
Таким образом, приложение и другие наработки помогут отдыхающим проложить свой маршрут по Сочи с учётом всех достопримечательных мест. В программе появятся и экскурсионные маршруты, также скачивание станет возможным благодаря QR-кодам.
Помимо этого, планируется создание первого информационного центра, анализирующего каждое возможное пожелание гостей города и местных жителей. Юрченко добавил, что новая разработка будет доступна на многих языках, поэтому её польза станет ощутимой и для зарубежных путешественников.
Таким образом, приложение и другие наработки помогут отдыхающим проложить свой маршрут по Сочи с учётом всех достопримечательных мест. В программе появятся и экскурсионные маршруты, также скачивание станет возможным благодаря QR-кодам.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:07