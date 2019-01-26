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Ученые выяснили, как по рукам выбрать богатого супруга

Ученые в ходе исследований установили, что помочь в выборе богатого мужа женщинам способны руки потенциального партнера. В частности, успешность и благополучие индивида можно определить по его пальцам.
Ученые выяснили, как по рукам выбрать богатого супруга

Соответствующая работа была организована учеными из Великобритании, представляющими Кембриджский университет. Они заметили, что за 20-месячный период сотрудники Лондонской биржи, имеющие длинный безымянный палец, сумели выручить примерно в 11 раз больше, нежели их коллеги, чей безымянный палец короче указательного. По оценкам авторов работы, на длину пальцев влияет уровень тестостерона в организме матери непосредственно во время вынашивания плода, что отражается и на будущем малыше.

В частности, если у родительницы были высокие уровни гормона, то у ребенка в будущем могут проявляться такие качества, как бережливость, целеустремленность и более слабовыраженная эмпатия. Все эти характеристики способствуют успешности в карьере.

У женщин же длинный указательный палец на левой руке может указывать на склонность к супружеской неверности.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00

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