Ученые выяснили, как по рукам выбрать богатого супруга





Соответствующая работа была организована учеными из Великобритании, представляющими Кембриджский университет. Они заметили, что за 20-месячный период сотрудники Лондонской биржи, имеющие длинный безымянный палец, сумели выручить примерно в 11 раз больше, нежели их коллеги, чей безымянный палец короче указательного. По оценкам авторов работы, на длину пальцев влияет уровень тестостерона в организме матери непосредственно во время вынашивания плода, что отражается и на будущем малыше.В частности, если у родительницы были высокие уровни гормона, то у ребенка в будущем могут проявляться такие качества, как бережливость, целеустремленность и более слабовыраженная эмпатия. Все эти характеристики способствуют успешности в карьере.У женщин же длинный указательный палец на левой руке может указывать на склонность к супружеской неверности.