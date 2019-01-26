“Роскосмос” и РАН работают над нацпроектом по защите Земли от астероидов





Программа национального характера ориентирована на то, чтобы изучить имеющиеся и создать новые методы защиты Земли со стороны угроз из космоса. Это предусматривает создание “барьера” от астероидов, космического мусора и различных комет. При этом в “Роскосмосе” подчеркнули, что ключевую угрозу для планеты представляет именно оказавшийся на околоземной орбите мусор.В то же время в сообщении не указано, какие конкретно меры будут приниматься при содействии РАН, а также когда стартует практическая реализация нацпроекта.