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“Роскосмос” и РАН работают над нацпроектом по защите Земли от астероидов

Специалисты “Роскосмоса” и РАН развернули работу над нацпроектом, который направлен на защиту Земли от астероидов. Об этом упоминается в официальном сообщении отечественной компании в Facebook.
“Роскосмос” и РАН работают над нацпроектом по защите Земли от астероидов

Программа национального характера ориентирована на то, чтобы изучить имеющиеся и создать новые методы защиты Земли со стороны угроз из космоса. Это предусматривает создание “барьера” от астероидов, космического мусора и различных комет. При этом в “Роскосмосе” подчеркнули, что ключевую угрозу для планеты представляет именно оказавшийся на околоземной орбите мусор.

В то же время в сообщении не указано, какие конкретно меры будут приниматься при содействии РАН, а также когда стартует практическая реализация нацпроекта.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:47

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