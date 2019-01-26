В новой версии Skype появятся SMS-сообщения
Разработчики компании Microsoft сообщили, что в скором времени на рынок выйдет новая версия программы Skype. В числе прочего, обновление позволит принимать в приложение SMS-сообщения, если настроен номер с идентификатором звонящего.
Также Skype получит интеграцию с облаком OneDrive, что позволит пользователям проще осуществлять доступ к своим файлам. Кроме того, через приложение можно будет отправлять файлы Office, PDF, а также более чем 300 поддерживаемых форматов в OneDrive.
Изменения затронут и интерфейс программы. В частности, новая панель контактов позволит лучше контролировать список и облегчит настройку. К существующему контакту можно добавлять номер телефона. Нажатие и удержание иконки приложения позволит начать новый чат, просмотреть последнее общение, изменить статус, или начать новый звонок. На сегодняшний день данные возможности есть только у пользователей программой на устройствах на базе операционной системы Android 6.0. Также при загрузке фотографии, приложение спрашивает у пользователя, чем воспользоваться - сотовой связью или Wi-Fi.
Ранее стало известно, что Skype начал поддерживаться на устройствах с виртуальным помощником Alexa.
Также Skype получит интеграцию с облаком OneDrive, что позволит пользователям проще осуществлять доступ к своим файлам. Кроме того, через приложение можно будет отправлять файлы Office, PDF, а также более чем 300 поддерживаемых форматов в OneDrive.
Изменения затронут и интерфейс программы. В частности, новая панель контактов позволит лучше контролировать список и облегчит настройку. К существующему контакту можно добавлять номер телефона. Нажатие и удержание иконки приложения позволит начать новый чат, просмотреть последнее общение, изменить статус, или начать новый звонок. На сегодняшний день данные возможности есть только у пользователей программой на устройствах на базе операционной системы Android 6.0. Также при загрузке фотографии, приложение спрашивает у пользователя, чем воспользоваться - сотовой связью или Wi-Fi.
Ранее стало известно, что Skype начал поддерживаться на устройствах с виртуальным помощником Alexa.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:26