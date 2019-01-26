АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

В новой версии Skype появятся SMS-сообщения

Разработчики компании Microsoft сообщили, что в скором времени на рынок выйдет новая версия программы Skype. В числе прочего, обновление позволит принимать в приложение SMS-сообщения, если настроен номер с идентификатором звонящего.
В новой версии Skype появятся SMS-сообщения

Также Skype получит интеграцию с облаком OneDrive, что позволит пользователям проще осуществлять доступ к своим файлам. Кроме того, через приложение можно будет отправлять файлы Office, PDF, а также более чем 300 поддерживаемых форматов в OneDrive.

Изменения затронут и интерфейс программы. В частности, новая панель контактов позволит лучше контролировать список и облегчит настройку. К существующему контакту можно добавлять номер телефона. Нажатие и удержание иконки приложения позволит начать новый чат, просмотреть последнее общение, изменить статус, или начать новый звонок. На сегодняшний день данные возможности есть только у пользователей программой на устройствах на базе операционной системы Android 6.0. Также при загрузке фотографии, приложение спрашивает у пользователя, чем воспользоваться - сотовой связью или Wi-Fi.

Ранее стало известно, что Skype начал поддерживаться на устройствах с виртуальным помощником Alexa.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы
“Роскосмос” и РАН работают над
Елизавета Боярская вышла из декретного
В новой версии Skype появятся
На трассе в Подмосковье из-за снегопада
Татьяна Васильева рассказала о
Эксперты назвали ТОП-5 наиболее
Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов
Названы самые невыгодные профессии для
В Москве проживают около 700 доживших
Певица Алсу приехала в Уфу к
Apple выпустит несколько новых моделей
В Google оставили Чикатило в числе
Ученые создали наиболее подробную карту
Дана Борисова пожаловалась на
Infiniti изменила ценники на свои
Татьяна Навка похвасталась перед
Порошенко подписал тайный указ по
Мужу певицы Нюши понравился новый клип
Жестокое наказание детей приводит к их
Север Италии столкнулся с массовым
Сын Юлии Барановской намерен с помощью
Над Южной Америкой похожие на живых
Ученые узнали о тайных возможностях
Анастасия Макеева спасла своих
Жители обнаружили гигантский сияющий
В интернете опубликованы рендеры нового
Просмотреть все новости