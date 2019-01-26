АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов празднует 78-летие

Михаил Чернов, ранее выступавший в составе группы “ДДТ”, отмечает свое 78-летие. С коллективом “дядя Миша” не выступает с 2010 года, но навсегда полюбился поклонникам.
Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов празднует 78-летие

Группа “ДДТ” долгое время считалась “подпольной”, поскольку Юрий Шевчук отказался подписывать контракт со студией “Мелодия”. Он попросту не хотел записывать песни советских композиторов. Пятый альбом группы, имевший название “Периферия”, даже привлек внимание КГБ, и Шевчуку настоятельно рекомендовали бросить музыку. Популярная же композиция “Что такое осень” едва не погубила группу, поскольку другие песни коллектива долгое время просто не хотели слушать.

Михаил Черно в ходе записи на студии к “Что такое осень” добавил нежное соло, исполненное на флейте. Свой последний концерт в составе “ДДТ” известный, как “дядя Миша” артист, дал в 2010 году, а причиной ухода он сам назвал увольнение его коллеги и друга Игоря Доценко. Сейчас 78-летний артист занимается преподаванием, выступая также с блюз-коллективом Forrest Gump.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Яна Кудрявцева торопилась родить, чтобы
“Роскосмос” и РАН работают над
Елизавета Боярская вышла из декретного
В новой версии Skype появятся
На трассе в Подмосковье из-за снегопада
Татьяна Васильева рассказала о
Эксперты назвали ТОП-5 наиболее
Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов
Названы самые невыгодные профессии для
В Москве проживают около 700 доживших
Певица Алсу приехала в Уфу к
Apple выпустит несколько новых моделей
В Google оставили Чикатило в числе
Ученые создали наиболее подробную карту
Дана Борисова пожаловалась на
Infiniti изменила ценники на свои
Татьяна Навка похвасталась перед
Порошенко подписал тайный указ по
Мужу певицы Нюши понравился новый клип
Жестокое наказание детей приводит к их
Север Италии столкнулся с массовым
Сын Юлии Барановской намерен с помощью
Над Южной Америкой похожие на живых
Ученые узнали о тайных возможностях
Анастасия Макеева спасла своих
Жители обнаружили гигантский сияющий
В интернете опубликованы рендеры нового
Просмотреть все новости