Экс-участник группы “ДДТ” Михаил Чернов празднует 78-летие





Группа “ДДТ” долгое время считалась “подпольной”, поскольку Юрий Шевчук отказался подписывать контракт со студией “Мелодия”. Он попросту не хотел записывать песни советских композиторов. Пятый альбом группы, имевший название “Периферия”, даже привлек внимание КГБ, и Шевчуку настоятельно рекомендовали бросить музыку. Популярная же композиция “Что такое осень” едва не погубила группу, поскольку другие песни коллектива долгое время просто не хотели слушать.Михаил Черно в ходе записи на студии к “Что такое осень” добавил нежное соло, исполненное на флейте. Свой последний концерт в составе “ДДТ” известный, как “дядя Миша” артист, дал в 2010 году, а причиной ухода он сам назвал увольнение его коллеги и друга Игоря Доценко. Сейчас 78-летний артист занимается преподаванием, выступая также с блюз-коллективом Forrest Gump.