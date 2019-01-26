Елизавета Боярская вышла из декретного отпуска





В декабре 2018 года Максим Матвеев и Елизавета Боярская во второй раз стали родителями. Недавно актриса сообщила своим преданным поклонникам, что уже готова вернуться на сцену и выйти из декретного отпуска. А накануне состоялась премьера спектакля, в котором артистка приняла участие. Елизавета Боярская сыграла поэтессу Марину Цветаеву, которая вела переписку с Борисом Пастернаком. Для этой роли актриса даже кардинально сменила имидж.Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская стараются не рассказывать подробности своей личной жизни. Своего старшего наследника пара долго не хотела показывать публике. Рожденного несколько месяцев назад сына знаменитости тоже скрывают от посторонних глаз. Даже о второй беременности актрисы стало известно, когда живот был уже достаточно большим.