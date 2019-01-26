Татьяна Васильева рассказала о конфликте со Станиславом Садальским в программе "Выход в люди"

В эфире популярного ток-шоу знаменитость вспомнила о своих непростых отношениях с актером Станиславом Садальским. Она знает артиста очень давно, их связывает не только совместная робота в российской киноиндустрии, но и давняя дружба. Тем не менее, звезда театра и кино признается: у Станислава Садальского очень сложный характер.68-летний коллега часто критиковал артистку после репетиций и съемок. Однажды актер подставил Татьяну Васильеву, отдав кому-то из представителей желтой прессы снимок, где она с перекошенным лицом держит бутылку, а фото в шутку подписал "Ей уже ничем нельзя помочь". Это очень обидело звезду, из-за выходки коллеги она проплакала два дня. Однако знаменитость осознал свою ошибку и в знак примирения подарил Татьяне Васильевой мягкую игрушку, напевая "Никто тебя не любит так, как я...". После этого актриса перестала обижаться на друга и уже многие годы, несмотря ни на что, остается с ним в хороших отношениях.