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Apple выпустит несколько новых моделей iPad для России

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появились семь новых моделей iPad, которые Apple выпустят для России, а также Белоруссии, Киргизии, Казахстана и других стран СНГ. Среди данных моделей планшет с 10-дюймовым экраном и новая модификация iPad mini.
Apple выпустит несколько новых моделей iPad для России

Эксперты отмечают, что данные модели еще не доступны в свободной продаже. Характеристики устройств не называются. До этого в базе ЕЭК размещалась информация о новых гаджетах от купертиновцев.

По предварительной информации, американские разработчики в первом полугодии текущего года должны выпустить пятую модификацию iPad mini, последняя версия которого вышла в 2015 году, а также бюджетную версию iPad. По словам инсайдеров, новый iPad mini получит новый процессор и более дешевый дисплей, а iPad - экран с диагональю 10 дюймов и тонкими рамками.

Ранее стало известно, что наушники AirPods 2 будут поддерживать голосовой помощник Siri.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:48

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