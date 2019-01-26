Apple выпустит несколько новых моделей iPad для России
В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появились семь новых моделей iPad, которые Apple выпустят для России, а также Белоруссии, Киргизии, Казахстана и других стран СНГ. Среди данных моделей планшет с 10-дюймовым экраном и новая модификация iPad mini.
Эксперты отмечают, что данные модели еще не доступны в свободной продаже. Характеристики устройств не называются. До этого в базе ЕЭК размещалась информация о новых гаджетах от купертиновцев.
По предварительной информации, американские разработчики в первом полугодии текущего года должны выпустить пятую модификацию iPad mini, последняя версия которого вышла в 2015 году, а также бюджетную версию iPad. По словам инсайдеров, новый iPad mini получит новый процессор и более дешевый дисплей, а iPad - экран с диагональю 10 дюймов и тонкими рамками.
Ранее стало известно, что наушники AirPods 2 будут поддерживать голосовой помощник Siri.
Эксперты отмечают, что данные модели еще не доступны в свободной продаже. Характеристики устройств не называются. До этого в базе ЕЭК размещалась информация о новых гаджетах от купертиновцев.
По предварительной информации, американские разработчики в первом полугодии текущего года должны выпустить пятую модификацию iPad mini, последняя версия которого вышла в 2015 году, а также бюджетную версию iPad. По словам инсайдеров, новый iPad mini получит новый процессор и более дешевый дисплей, а iPad - экран с диагональю 10 дюймов и тонкими рамками.
Ранее стало известно, что наушники AirPods 2 будут поддерживать голосовой помощник Siri.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:48