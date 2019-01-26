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Названы самые невыгодные профессии для женщин

Бюро статистики, которое находится в Австралии назвало самые невыгодные профессии для женщин. Сообщается, что мужчины в этих сферах деятельности получают оплату больше, чем противоположный пол.

Названы самые невыгодные профессии для женщин

Специалисты сообщили, что самой невыгодной для слабой половины человечества является сфера медицины, поскольку там женщинам платят более чем 24% меньше, чем мужчинам. На втором месте оказалось строительство, ведь женский пол получает заработную плату в этой профессии почти на 23% меньше, чем сильная половина человечества.

Девушкам не стоит заниматься недвижимостью, в этой профессии их труд оплачивается на 21% меньше. Также женщинам не стоит работать в сферу финансов, информационных технологий и медиаиндустрии, поскольку там им платят меньше, чем мужчинам. Самыми минимальными расхождения в заработной плате оказались в гостиничном бизнесе и у государственных служащих.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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