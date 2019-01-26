Названы самые невыгодные профессии для женщин





Специалисты сообщили, что самой невыгодной для слабой половины человечества является сфера медицины, поскольку там женщинам платят более чем 24% меньше, чем мужчинам. На втором месте оказалось строительство, ведь женский пол получает заработную плату в этой профессии почти на 23% меньше, чем сильная половина человечества.Девушкам не стоит заниматься недвижимостью, в этой профессии их труд оплачивается на 21% меньше. Также женщинам не стоит работать в сферу финансов, информационных технологий и медиаиндустрии, поскольку там им платят меньше, чем мужчинам. Самыми минимальными расхождения в заработной плате оказались в гостиничном бизнесе и у государственных служащих.