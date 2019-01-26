В Москве проживают около 700 доживших до 100 лет жителей





В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы заявили, что достигших возраста в 100 лет и более граждан в городе около 680. В юго-западной части населенного пункта таких порядка 101 человека. В Восточном административном округе наблюдается наиболее значительное “скопление” граждан в возрастном диапазоне 90-100 лет, там их более 7,9 тысячи. Всего же москвичей в вышеуказанном возрасте — свыше 58,5 тысячи.Для пожилых граждан в Москве, в зависимости от категории, предусмотрены различные виды поддержки, в том числе льготы, дополнительные выплаты и т.д. Также в департаменте подчеркнули, что предоставляют москвичам в солидные годы адресную социальную помощь.