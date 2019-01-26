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В Москве проживают около 700 доживших до 100 лет жителей

Эксперты подсчитали, что в Москве проживают порядка 700 граждан, чей возраст достиг 100-летнего рубежа. Основная часть таковых зафиксирована на юго-западе столицы РФ.
В Москве проживают около 700 доживших до 100 лет жителей

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы заявили, что достигших возраста в 100 лет и более граждан в городе около 680. В юго-западной части населенного пункта таких порядка 101 человека. В Восточном административном округе наблюдается наиболее значительное “скопление” граждан в возрастном диапазоне 90-100 лет, там их более 7,9 тысячи. Всего же москвичей в вышеуказанном возрасте — свыше 58,5 тысячи.

Для пожилых граждан в Москве, в зависимости от категории, предусмотрены различные виды поддержки, в том числе льготы, дополнительные выплаты и т.д. Также в департаменте подчеркнули, что предоставляют москвичам в солидные годы адресную социальную помощь.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:58

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