В Google оставили Чикатило в числе выдающихся выпускников ЮФУ





Пользователи Сети заметили, что при запросе «выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета» поисковик выдает Александра Солженицына, соавтора Конституции России Сергея Шахрая, третьего президента Абхазии Александра Анкваба, микробиолога Зинаиду Ермольеву, а также известного преступника, который там учился заочно на филфаке. Еще в августе прошлого года представители ЮФУ направили письмо американским разработчикам и попросили убрать имя Чикатило из списка. В пресс-службе университета подчеркнули, что до сих пор не получили ответа на свой вопрос.Андрей Чикатило в период с 1978 по 1990 годы убил 53 человек 18 женщин, 21 мальчика и 14 девочек. Преступления отличались жестокостью и половыми извращениями. Его приговорили к смертной казни.