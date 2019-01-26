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Ученые создали наиболее подробную карту Вселенной

Ученые сумели создать наиболее подробную версию карты Вселенной с тысячами галактик. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Института астрофизики Канарских островов.
Ученые создали наиболее подробную карту Вселенной

На карте представлены свыше 10 тысяч галактик, которые размещаются на расстоянии 13 млрд световых лет непосредственно от Земли. Создавалась работа на основе многочисленных снимков, полученных посредством телескопа “Хаббл”. Авторы проекта отмечают, что большинство галактик образовались спустя непродолжительное время после Большого взрыва, так что фактически карта включает элементы ранней Вселенной. Для максимально подробной картинки астрофизики восстановили блеклые световые пятна, исходящие от дальних галактик.
Ученые создали наиболее подробную карту Вселенной

В ходе работы ученые также установили, что многие галактики по диаметру куда больше, нежели казалось прежде. В будущем специалисты намерены разместить в Сети исходный код алгоритмов с целью анализа материалов, чтобы шанс воспользоваться технологиями имел любой желающий.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:28

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