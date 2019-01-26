Infiniti изменила ценники на свои автомобили в РФ





К примеру, седан Q50 убавил в цене почти на 22 000 рублей до 2,32 миллиона рублей, а вот топовая модификация автомобиля Red Sport стала дороже почти на 100 000 рублей, и теперь обойдется в 3,43 миллиона рублей. Один из лучших внедорожников российского рынка QX80 стал дешевле в каждой доступной комплектации в среднем на 10 – 105 тысяч рублей. Теперь стоимость машин варьируется от 4,8 до 5,2 миллиона рублей.Что касается подорожавших моделей, то здесь стоит обратить внимание на внедорожники QX30, QX50 и QX60, а также седаны Q30 и Q60. Единственным транспортным средством, которого не коснулось изменение стоимости, стал гибридный внедорожник Infiniti QX60 Hybrid.