АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Infiniti изменила ценники на свои автомобили в РФ

Аналитики совершили мониторинг стоимостей автомобилей на отечественном рынке, и пришли к выводу о подорожании практически всех моделей Infiniti. Тем не менее, некоторые транспортные средства компании всё же подешевели.
Infiniti изменила ценники на свои автомобили в РФ

К примеру, седан Q50 убавил в цене почти на 22 000 рублей до 2,32 миллиона рублей, а вот топовая модификация автомобиля Red Sport стала дороже почти на 100 000 рублей, и теперь обойдется в 3,43 миллиона рублей. Один из лучших внедорожников российского рынка QX80 стал дешевле в каждой доступной комплектации в среднем на 10 – 105 тысяч рублей. Теперь стоимость машин варьируется от 4,8 до 5,2 миллиона рублей.

Что касается подорожавших моделей, то здесь стоит обратить внимание на внедорожники QX30, QX50 и QX60, а также седаны Q30 и Q60. Единственным транспортным средством, которого не коснулось изменение стоимости, стал гибридный внедорожник Infiniti QX60 Hybrid.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали наиболее подробную карту
Дана Борисова пожаловалась на
Infiniti изменила ценники на свои
Татьяна Навка похвасталась перед
Порошенко подписал тайный указ по
Мужу певицы Нюши понравился новый клип
Жестокое наказание детей приводит к их
Север Италии столкнулся с массовым
Сын Юлии Барановской намерен с помощью
Над Южной Америкой похожие на живых
Ученые узнали о тайных возможностях
Анастасия Макеева спасла своих
Жители обнаружили гигантский сияющий
В интернете опубликованы рендеры нового
Дмитрий Дмитренко признался, что его
Алексей Ягудин назвал “грязью и дном”
YouTube планирует удалить из
В небе над ЮАР замечен загадочный
Илья Яббаров заявил, что многие девушки
Volkswagen выделит производство
Мадонна удивила подписчиков своим
Андрей Черкасов поделился своим мнением
Ведущая программы "Доброе утро"
Родственников Меган Маркл вновь застали
Диетолог Маргарита Королева рассказала
Новый iPhone может получить датчик газа
NASA узнало об изменениях в мозге
Валерий Блюменкранц поругался со своей
Ученые рассказали, почему не стоит
Виктория Лопырева оправдалась за
Просмотреть все новости