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Дана Борисова пожаловалась на “капризное и невоспитанное” поведение 11-летней дочери

Дана Борисова пожаловалась, что ее 11-летняя дочь Полина ведет себя “капризно и невоспитанно”. Об этом телеведущая рассказала поклонникам посредством поста в Instagram.
Дана Борисова пожаловалась на “капризное и невоспитанное” поведение 11-летней дочери

Накануне Дана Борисова посетила студию Андрея Малахова, приняв участие в съемках “Прямого эфира”. Там гостья и ведущий обсудили ее зависимости, семейные отношения и воспитание детей. На передачу теледива решила взять дочь Полину, чтобы та ждала ее за кулисами. Однако поведение девочки оказалось чрезмерно капризным, она вела себя невоспитанно, а также использовала нецензурную брань во время разговора, что возмутило звездную мать. В ближайшее время Борисова намерена не брать наследницу с собой на подобные шоу. У фолловеров телеведущая поинтересовалась, как они поступают в таких случаях.

В комментариях подписчики начали обсуждать инцидент, высказывая собственное мнение. Кто-то посчитал, что Борисова просто разбаловала дочь, другие думают, что девочке не хватает внимания. Оценили публикацию “лайками” более 3,2 тысячи юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:19

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