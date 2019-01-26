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Дмитрий Дмитренко признался, что его группу пригласили на отборный тур конкурса «Евровидение»

Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко совсем скоро может составить конкуренцию самой Ольге Бузовой.

Всем известно, что музыкальная карьера поющей телеведущей развивается куда стремительней, чем творчество участника реалити-шоу «Дом-2», ведь солист коллектива «ПапаБаян» на данный момент выступает только в Периметре.

Дмитрий Дмитренко признался, что его группу пригласили на отборный тур конкурса «Евровидение»

А вот от гастролей, которые руководство проекта не единожды предлагало Дмитренко, мужчине, раз за разом, приходится отказываться из-за ревнивой жены. И вот на днях стало известно, что у Дмитрия все-таки появилась возможность прославиться на всю Россию не только, как участник «Дома-2», но и как талантливый музыкант.

Несколько дней назад Дмитренко опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором признался поклонникам, что его музыкальные коллектив под названием «ПапаБаян» пригласили на отборный тур известнейшего конкурса «Евровидение 2019».

Дмитрий Дмитренко признался, что его группу пригласили на отборный тур конкурса «Евровидение»

Отметим, что в социальных сетях есть информация о том, что и Ольга Бузова пыталась прорваться на это музыкальный конкурс, однако потерпела неудачу и теперь вместо нее представлять Россию будет Сергей Лазарев.

Нужно сказать, что супруг Ольги Рапунцель поедет на «Евровидение» не один, а в компании своего близкого проектного приятеля Виталия Воронкова, с которым они намерены представлять не Россию, а родину баяниста – Белоруссию. К слову, ранее в Сети ходили слухи о том, что Виталий поедет на конкурс с другим участником «Дома-2» - с Артемом Сорокой, который, кстати, является его земляком.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:52

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