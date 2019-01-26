Дмитрий Дмитренко признался, что его группу пригласили на отборный тур конкурса «Евровидение»

Всем известно, что музыкальная карьера поющей телеведущей развивается куда стремительней, чем творчество участника реалити-шоу «Дом-2», ведь солист коллектива «ПапаБаян» на данный момент выступает только в Периметре.А вот от гастролей, которые руководство проекта не единожды предлагало Дмитренко, мужчине, раз за разом, приходится отказываться из-за ревнивой жены. И вот на днях стало известно, что у Дмитрия все-таки появилась возможность прославиться на всю Россию не только, как участник «Дома-2», но и как талантливый музыкант.Несколько дней назад Дмитренко опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором признался поклонникам, что его музыкальные коллектив под названием «ПапаБаян» пригласили на отборный тур известнейшего конкурса «Евровидение 2019».Отметим, что в социальных сетях есть информация о том, что и Ольга Бузова пыталась прорваться на это музыкальный конкурс, однако потерпела неудачу и теперь вместо нее представлять Россию будет Сергей Лазарев.Нужно сказать, что супруг Ольги Рапунцель поедет на «Евровидение» не один, а в компании своего близкого проектного приятеля Виталия Воронкова, с которым они намерены представлять не Россию, а родину баяниста – Белоруссию. К слову, ранее в Сети ходили слухи о том, что Виталий поедет на конкурс с другим участником «Дома-2» - с Артемом Сорокой, который, кстати, является его земляком.