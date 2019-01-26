Татьяна Навка похвасталась перед фанатами оценками старшей дочери

Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей. Спортсменка ежедневно публикует фото и видео. Несколько часов назад в Instagrаm фигуристка решила показать своим подписчикам зачетную книжку наследницы. В комментарии к посту знаменитость написала: "Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь в честь Дня Татьяны". В конце своего поста Татьяна Навка добавила, что гордится и любит свою студентку.Поклонники спортсменки написали: "Танечка, пусть ваша дочурка радует вас своими успехами", "У трудолюбивой мамочки такие-же детки!", "Поздравляю! Молодец!", "Так приятно, когда детки радуют нас, и мы гордимся ими", "Это очень замечательный подарок, дальнейших успехов вам". Всего за несколько часов публикация фигуристки набрала более 40 тысяч лайков.