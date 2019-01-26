Татьяна Навка похвасталась перед фанатами оценками старшей дочери
Татьяна Навка сделала новую публикацию в социальной сети Instagram. Фигуристка решила похвастаться перед фанатами оценками старшей дочки и показала ее зачетную книжку.
Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей. Спортсменка ежедневно публикует фото и видео. Несколько часов назад в Instagrаm фигуристка решила показать своим подписчикам зачетную книжку наследницы. В комментарии к посту знаменитость написала: "Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь в честь Дня Татьяны". В конце своего поста Татьяна Навка добавила, что гордится и любит свою студентку.
Поклонники спортсменки написали: "Танечка, пусть ваша дочурка радует вас своими успехами", "У трудолюбивой мамочки такие-же детки!", "Поздравляю! Молодец!", "Так приятно, когда детки радуют нас, и мы гордимся ими", "Это очень замечательный подарок, дальнейших успехов вам". Всего за несколько часов публикация фигуристки набрала более 40 тысяч лайков.
Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей. Спортсменка ежедневно публикует фото и видео. Несколько часов назад в Instagrаm фигуристка решила показать своим подписчикам зачетную книжку наследницы. В комментарии к посту знаменитость написала: "Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь в честь Дня Татьяны". В конце своего поста Татьяна Навка добавила, что гордится и любит свою студентку.
Поклонники спортсменки написали: "Танечка, пусть ваша дочурка радует вас своими успехами", "У трудолюбивой мамочки такие-же детки!", "Поздравляю! Молодец!", "Так приятно, когда детки радуют нас, и мы гордимся ими", "Это очень замечательный подарок, дальнейших успехов вам". Всего за несколько часов публикация фигуристки набрала более 40 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07