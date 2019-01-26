Порошенко подписал тайный указ по итогам военного положения
Президент Украины Петр Порошенко подписал тайный указ по итогам военного положения. Данный документ утверждает решение Совета по вопросам национальной безопасности и обороны.
По словам автора документа, во время военного положения были выявлены недостатки и теперь необходимо их устранить, сообщает «Слово и Дело». Контролировать выполнение указа будут члены СНБО во главе с секретарем совета Александром Турчиновым.
Петр Порошенко подчеркнул, что во время военного положения была проведена «суровая» проверка систем управления государством и удалось выявить значительное количество недостатков.
Указ о военном положении в Украине вступил в силу 26 ноября прошлого года. Причиной такого решения стал конфликт в Керченском проливе, когда украинские военные моряки нарушили границы России и не подчинились требованиям пограничников. Особое положение завершилось перед Новым годом, хотя изначально его планировали ввести на срок 60 дней. Украинские моряки на данный момент пребывают в российской тюрьме, а их корабли задержаны.
По словам автора документа, во время военного положения были выявлены недостатки и теперь необходимо их устранить, сообщает «Слово и Дело». Контролировать выполнение указа будут члены СНБО во главе с секретарем совета Александром Турчиновым.
Петр Порошенко подчеркнул, что во время военного положения была проведена «суровая» проверка систем управления государством и удалось выявить значительное количество недостатков.
Указ о военном положении в Украине вступил в силу 26 ноября прошлого года. Причиной такого решения стал конфликт в Керченском проливе, когда украинские военные моряки нарушили границы России и не подчинились требованиям пограничников. Особое положение завершилось перед Новым годом, хотя изначально его планировали ввести на срок 60 дней. Украинские моряки на данный момент пребывают в российской тюрьме, а их корабли задержаны.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:00