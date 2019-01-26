Мужу певицы Нюши понравился новый клип Егора Крида с участием Игоря Крутого

Новый клип Егора Крида посвящен Игорю Крутому, в песне часто повторяется строчка с его именем, а сам композитор решил сняться в одной из ведущих ролей. Появляются в видео и другие известные деятели, в том числе Игорь Николаев и Гуляев. В своем профиле в Instagram Игорь Сивов высоко оценил новую видеоработу об “Игорях”, поблагодарив Крида и других работавших над проектом деятелей за отличную картинку. У своих фолловеров супруг певицы Нюши поинтересовался, понравился ли им ролик.Не все подписчики Сивова поняли, зачем избранник исполнительницы сделал репост. В частности, многие пытались решить, сделал ли это автор профиля ради стеба над бывшим возлюбленным Нюши, либо же они с артистом смогли найти общий язык даже несмотря на то, что раньше Егор Крид крутил роман с женой Игоря Сивова.