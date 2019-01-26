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Мужу певицы Нюши понравился новый клип Егора Крида с участием Игоря Крутого

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов положительно оценил новый клип Егора Крида, участником которого стал также Игорь Крутой. Видео на композицию “Крутой” дебютировало на прошлой неделе.
Мужу певицы Нюши понравился новый клип Егора Крида с участием Игоря Крутого

Новый клип Егора Крида посвящен Игорю Крутому, в песне часто повторяется строчка с его именем, а сам композитор решил сняться в одной из ведущих ролей. Появляются в видео и другие известные деятели, в том числе Игорь Николаев и Гуляев. В своем профиле в Instagram Игорь Сивов высоко оценил новую видеоработу об “Игорях”, поблагодарив Крида и других работавших над проектом деятелей за отличную картинку. У своих фолловеров супруг певицы Нюши поинтересовался, понравился ли им ролик.

Не все подписчики Сивова поняли, зачем избранник исполнительницы сделал репост. В частности, многие пытались решить, сделал ли это автор профиля ради стеба над бывшим возлюбленным Нюши, либо же они с артистом смогли найти общий язык даже несмотря на то, что раньше Егор Крид крутил роман с женой Игоря Сивова.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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