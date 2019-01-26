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Жестокое наказание детей приводит к их антисоциальному поведению - Ученые

Научные сотрудники университета Манитобы (Канада) провели исследования, показавшие: жестокое наказание детей родителями часто приводит к их антисоциальному поведению. Результаты ученых публикует зарубежное издание The Sun.

Жестокое наказание детей приводит к их антисоциальному поведению - Ученые

Теория специалистов об антисоциальной модели поведения детей основана на наблюдениях за американцами. Для исследований пришлось изучить образ жизни 35 800 людей, это позволило узнать, что почти пятая часть жителей Соединенных Штатов в детстве подвергалась жестоким физическим наказаниям. Те, кого родители наказывали очень часто и болезненно, склонны к агрессии, насилию и злоупотреблению наркотическими веществами.

Исследователи сделали вывод: большинство взрослых, демонстрирующих антисоциальное поведение, испытывали трудности в развитии и поддержании позитивных отношений в детстве из-за жестоких методов воспитания родителями или другими близкими родственниками. Стресс, пережитый в детстве, не позволяет мужчинам построить нормальные отношения с женщинами, и наоборот.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:46

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