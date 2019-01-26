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YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
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YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов

YouTube планирует перестать рекомендовать «откровенно неправдивый» контент пользователям. В первую очередь это коснется видеороликов, размещаемых конспирологами. Соответствующая информация в зарубежном издании Daily Mail.


YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов

Представители компании Google, владельца видеосервиса, заявляют, что их действия будут нацелены на удаление из списка рекомендуемых видеозаписей роликов, содержащих, например, информацию о фальшивом чудо-лекарстве от серьезной болезни, утверждения, что земля плоская, или явно ложные заявления об исторических событиях, таких как 9/11.


Руководство Google отмечает, что решилось на такой шаг, проанализировав жалобы на количество нежелательных видеороликов, фигурирующих в рекомендациях. В YouTube подчеркивают, что это решение затронет менее 1 процента видео, но это все равно повлияет на миллионы клипов. Таким образом видеосервис установит баланс между поддержанием платформы для свободы слова и выполнением его ответственности перед пользователями.

Однако удаление видеороликов из рекомендуемого контента не исключит записи из свободного доступа на YouTube. Предполагается, что на первом этапе подобная практика будет применяться в США, однако в перспективе распространится на большее число стран.

YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов

Интернет-сообщество неоднозначно отнеслось к планам популярного видеосайта по упорядочению контента. Одни пользователи признали, что в рекомендуемых видеозаписях действительно много роликов с ложной информацией. Другие же фолловеры увидели в этом действии скрытый смысл: «теперь системы доставки контента будут настроены так, чтобы они передавали информацию, которую ОНИ хотят, чтобы вы увидели. И они хотят, чтобы вы видели информацию, которую их спонсоры и спонсоры хотят видеть».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 12:37

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