YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
YouTube планирует перестать рекомендовать «откровенно неправдивый» контент пользователям. В первую очередь это коснется видеороликов, размещаемых конспирологами. Соответствующая информация в зарубежном издании Daily Mail.
Представители компании Google, владельца видеосервиса, заявляют, что их действия будут нацелены на удаление из списка рекомендуемых видеозаписей роликов, содержащих, например, информацию о фальшивом чудо-лекарстве от серьезной болезни, утверждения, что земля плоская, или явно ложные заявления об исторических событиях, таких как 9/11.
Руководство Google отмечает, что решилось на такой шаг, проанализировав жалобы на количество нежелательных видеороликов, фигурирующих в рекомендациях. В YouTube подчеркивают, что это решение затронет менее 1 процента видео, но это все равно повлияет на миллионы клипов. Таким образом видеосервис установит баланс между поддержанием платформы для свободы слова и выполнением его ответственности перед пользователями.
Однако удаление видеороликов из рекомендуемого контента не исключит записи из свободного доступа на YouTube. Предполагается, что на первом этапе подобная практика будет применяться в США, однако в перспективе распространится на большее число стран.
Интернет-сообщество неоднозначно отнеслось к планам популярного видеосайта по упорядочению контента. Одни пользователи признали, что в рекомендуемых видеозаписях действительно много роликов с ложной информацией. Другие же фолловеры увидели в этом действии скрытый смысл: «теперь системы доставки контента будут настроены так, чтобы они передавали информацию, которую ОНИ хотят, чтобы вы увидели. И они хотят, чтобы вы видели информацию, которую их спонсоры и спонсоры хотят видеть».
Представители компании Google, владельца видеосервиса, заявляют, что их действия будут нацелены на удаление из списка рекомендуемых видеозаписей роликов, содержащих, например, информацию о фальшивом чудо-лекарстве от серьезной болезни, утверждения, что земля плоская, или явно ложные заявления об исторических событиях, таких как 9/11.
Руководство Google отмечает, что решилось на такой шаг, проанализировав жалобы на количество нежелательных видеороликов, фигурирующих в рекомендациях. В YouTube подчеркивают, что это решение затронет менее 1 процента видео, но это все равно повлияет на миллионы клипов. Таким образом видеосервис установит баланс между поддержанием платформы для свободы слова и выполнением его ответственности перед пользователями.
Однако удаление видеороликов из рекомендуемого контента не исключит записи из свободного доступа на YouTube. Предполагается, что на первом этапе подобная практика будет применяться в США, однако в перспективе распространится на большее число стран.
Интернет-сообщество неоднозначно отнеслось к планам популярного видеосайта по упорядочению контента. Одни пользователи признали, что в рекомендуемых видеозаписях действительно много роликов с ложной информацией. Другие же фолловеры увидели в этом действии скрытый смысл: «теперь системы доставки контента будут настроены так, чтобы они передавали информацию, которую ОНИ хотят, чтобы вы увидели. И они хотят, чтобы вы видели информацию, которую их спонсоры и спонсоры хотят видеть».
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 12:37