Сын Юлии Барановской намерен с помощью улиток помочь маме убрать морщины

Сын Юлии Барановской Арсений принес домой улиток, что не очень понравилось звездной родительнице, ведь он не советовался с ней на этот счет. Позже оказалось, что мальчик целый месяц скрывал новых “домашних животных” от матери. На вопрос о том, зачем им улитки, ребенок отметил, что они помогут родительнице избавиться от морщин. В подписи к посту сама теледива порадовалась, что Арсений домой принес именно улиток, а не пару змей, о которых давно мечтает. Также позже Барановская пообещала раскрыть секрет от сына о роли улиток в сохранении молодости кожи.В комментариях подписчики отметили милое взаимодействие матери и сына, а также то, как ловко наследник придумывает отговорки. Ролик всего за несколько часов успел собрать более 200 тысяч просмотров от многочисленных фолловеров.