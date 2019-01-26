Сын Юлии Барановской намерен с помощью улиток помочь маме убрать морщины
Сын Юлии Барановской намерен использовать улиток, чтобы помочь звездной матери “убрать морщины” с лица. Соответствующие видео с наследником знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram.
Сын Юлии Барановской Арсений принес домой улиток, что не очень понравилось звездной родительнице, ведь он не советовался с ней на этот счет. Позже оказалось, что мальчик целый месяц скрывал новых “домашних животных” от матери. На вопрос о том, зачем им улитки, ребенок отметил, что они помогут родительнице избавиться от морщин. В подписи к посту сама теледива порадовалась, что Арсений домой принес именно улиток, а не пару змей, о которых давно мечтает. Также позже Барановская пообещала раскрыть секрет от сына о роли улиток в сохранении молодости кожи.
В комментариях подписчики отметили милое взаимодействие матери и сына, а также то, как ловко наследник придумывает отговорки. Ролик всего за несколько часов успел собрать более 200 тысяч просмотров от многочисленных фолловеров.
Сын Юлии Барановской Арсений принес домой улиток, что не очень понравилось звездной родительнице, ведь он не советовался с ней на этот счет. Позже оказалось, что мальчик целый месяц скрывал новых “домашних животных” от матери. На вопрос о том, зачем им улитки, ребенок отметил, что они помогут родительнице избавиться от морщин. В подписи к посту сама теледива порадовалась, что Арсений домой принес именно улиток, а не пару змей, о которых давно мечтает. Также позже Барановская пообещала раскрыть секрет от сына о роли улиток в сохранении молодости кожи.
В комментариях подписчики отметили милое взаимодействие матери и сына, а также то, как ловко наследник придумывает отговорки. Ролик всего за несколько часов успел собрать более 200 тысяч просмотров от многочисленных фолловеров.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:29