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Илья Яббаров заявил, что многие девушки хотят забеременеть от него

Один из самых эпатажных участников телестройки «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что готов подарить ребенка любой девушке.

Как оказалось, Яббаров хочет быть многодетным отцом, особенно после того, как узнал, сколько девушек просто-таки мечтает забеременеть от него.

Илья Яббаров заявил, что многие девушки хотят забеременеть от него

Выяснилось, что бывший возлюбленный беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) хочет заполучить звание «Отец года». Напомним, что у Яббарова уже есть несколько детей, однако только дочери от прошлого брака Илья хоть как-то помогает.

Также у участника «Дома-2» скоро родится сын от Рапунцель-младшей, которая напрочь отказывается записывать малыша на Яббарова, так как хорошо понимает, что мужчина не будет помогать ее мальчику. А в последнее время и теперешняя избранница Ильи – Маргарита Ларченко довольно часто стала намекать на свое интересное положение.

Впрочем, стало очевидным, что на этом Яббаров не намерен останавливаться. По словам Ильи, он хочет осчастливить всех девушек России и стать папой для их будущих малышей.

Илья Яббаров заявил, что многие девушки хотят забеременеть от него

Несколько часов назад участник «Дома-2» разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявил, что каждый день получает множество сообщений, в которых девушки признаются ему в том, что хотят забеременеть от него.

«Понимаю, сейчас с этим в жизни трудно», - подметил Яббаров.

По словам Ильи, он хорошо понимает, почему девушки хотят, чтобы именно он был отцом их ребенка, так как такой «плодовитый, порядочный и счастливый мужчина» в мире лишь один-и это он.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:26

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