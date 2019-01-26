Илья Яббаров заявил, что многие девушки хотят забеременеть от него

«Понимаю, сейчас с этим в жизни трудно», - подметил Яббаров.

Как оказалось, Яббаров хочет быть многодетным отцом, особенно после того, как узнал, сколько девушек просто-таки мечтает забеременеть от него.Выяснилось, что бывший возлюбленный беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) хочет заполучить звание «Отец года». Напомним, что у Яббарова уже есть несколько детей, однако только дочери от прошлого брака Илья хоть как-то помогает.Также у участника «Дома-2» скоро родится сын от Рапунцель-младшей, которая напрочь отказывается записывать малыша на Яббарова, так как хорошо понимает, что мужчина не будет помогать ее мальчику. А в последнее время и теперешняя избранница Ильи – Маргарита Ларченко довольно часто стала намекать на свое интересное положение.Впрочем, стало очевидным, что на этом Яббаров не намерен останавливаться. По словам Ильи, он хочет осчастливить всех девушек России и стать папой для их будущих малышей.Несколько часов назад участник «Дома-2» разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявил, что каждый день получает множество сообщений, в которых девушки признаются ему в том, что хотят забеременеть от него.По словам Ильи, он хорошо понимает, почему девушки хотят, чтобы именно он был отцом их ребенка, так как такой «плодовитый, порядочный и счастливый мужчина» в мире лишь один-и это он.